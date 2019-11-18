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  • Кикнадзе: «Настоятельно рекомендую господину Созину самому успокоиться»

Кикнадзе: «Настоятельно рекомендую господину Созину самому успокоиться»

18 ноября 2019, 19:15
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отреагировал на критику члена комитета по этике РФС Андрея Созина в адрес полузащитника московской команды Алексея Миранчука.

«Посмотрел сегодня интервью Сeмина. Обратил внимание на реплику в адрес господина Созина. Посмотрел первоисточник. Слова господина Созина можно было бы оставить без внимания, но наш псевдогерой является членом комитета по этике, что должно всe же означать повышенную ответственность за произнесeнные слова. Я настоятельно рекомендую успокоиться самому господину Созину. Его непрофессиональные заявления могут послужить рассмотрению на всe том же комитете по этике.

При этом, отдавая должное коммерческим и математическим способностям господина Созина, с лeгкостью жонглирующего сотнями миллионов евро, хочу отметить три, на мой взгляд, важных момента.

1. Ни одна из цифр, фигурировавших в его заявлении, не соответствует действительности. Впрочем, как и иные цифры касательно возможных трансферов, появившиеся в прессе в последнее время.

2. Клуб никогда не являлся источником информации о стоимости потенциального трансфера. Как можно было заметить, клуб заявляет только о состоявшихся уже сделках.

3. Согласен, что Лeшу Миранчука можно охарактеризовать как тихого и скромного человека, и это, безусловно, положительные качества. Но назвать футболиста Миранчука тихим и скромным означает расписаться в собственной футбольной некомпетентности. Лeша был одним из лучших в сборной России в матче с бельгийцами. Это мнение как многих специалистов, присутствовавших на игре, так и болельщиков, выбравших его лучшим игроком в составе сборной.

Наметилась тенденция: все стараются погромче высказаться на актуальные темы. И зачастую чем больше глупость, тем громче она звучит. Мы видим, сколько откровенно ложной информации появляется в публичном пространстве. Как ради хайпа, так и ради выгоды. Я каждый день со всe растущим интересом узнаю в СМИ подробности наших сделок, суммы трансферов, список клубов, с которыми я, оказывается, веду переговоры. И трансферное окно ещe даже не открылось!

Жаль, что многие спортивные журналисты стремятся стать так называемыми «инсайдерами», тогда как в действительности становятся банальными сплетниками. Поэтому обращаюсь к нашим болельщикам с призывом: друзья, будьте аккуратны в поисках информации, давайте побережeм наши нервы.

Мы понимаем, что игроки нашей команды своей яркой игрой дают поводы для такого количества обсуждений среди «экспертов». Однако попрошу всe же оставить наших ребят в покое – впереди важнейшие матчи чемпионата и Лиги чемпионов», – сказал Кикнадзе.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (4)
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gunstilzit
1574097513
Нобель виноват!И армяне!
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АКС-74У
1574098652
Пока всё-таки начинать борьбу с фейками, которые сплетни, и как-то наказывать за них, лучше всего финансово. Вот ляпнул что-то Шнобель, спросить его, где подтверждение, ах нету - деньги в кассу.
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Axe111
1574116136
Ни о чем
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dzhamatutdin
1574118619
Наконец-то наши ученые РНКА с институтом диетологии РАМН разработали препарат стимулирующий естественную потерю веса, без химии и диет.Они просто научились ускорять метаболизм и выводить внутренний и подкожный жир. Испробовал на себе лично и результатом доволен, вот подробно все описано ---- http://orbita.2sms.ru
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