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    Кикнадзе: «Настоятельно рекомендую господину Созину самому успокоиться»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отреагировал на критику члена комитета по этике РФС Андрея Созина в адрес полузащитника московской команды Алексея Миранчука.

    «Посмотрел сегодня интервью Сeмина. Обратил внимание на реплику в адрес господина Созина. Посмотрел первоисточник. Слова господина Созина можно было бы оставить без внимания, но наш псевдогерой является членом комитета по этике, что должно всe же означать повышенную ответственность за произнесeнные слова. Я настоятельно рекомендую успокоиться самому господину Созину. Его непрофессиональные заявления могут послужить рассмотрению на всe том же комитете по этике.

    При этом, отдавая должное коммерческим и математическим способностям господина Созина, с лeгкостью жонглирующего сотнями миллионов евро, хочу отметить три, на мой взгляд, важных момента.

    1. Ни одна из цифр, фигурировавших в его заявлении, не соответствует действительности. Впрочем, как и иные цифры касательно возможных трансферов, появившиеся в прессе в последнее время.

    2. Клуб никогда не являлся источником информации о стоимости потенциального трансфера. Как можно было заметить, клуб заявляет только о состоявшихся уже сделках.

    3. Согласен, что Лeшу Миранчука можно охарактеризовать как тихого и скромного человека, и это, безусловно, положительные качества. Но назвать футболиста Миранчука тихим и скромным означает расписаться в собственной футбольной некомпетентности. Лeша был одним из лучших в сборной России в матче с бельгийцами. Это мнение как многих специалистов, присутствовавших на игре, так и болельщиков, выбравших его лучшим игроком в составе сборной.

    Наметилась тенденция: все стараются погромче высказаться на актуальные темы. И зачастую чем больше глупость, тем громче она звучит. Мы видим, сколько откровенно ложной информации появляется в публичном пространстве. Как ради хайпа, так и ради выгоды. Я каждый день со всe растущим интересом узнаю в СМИ подробности наших сделок, суммы трансферов, список клубов, с которыми я, оказывается, веду переговоры. И трансферное окно ещe даже не открылось!

    Жаль, что многие спортивные журналисты стремятся стать так называемыми «инсайдерами», тогда как в действительности становятся банальными сплетниками. Поэтому обращаюсь к нашим болельщикам с призывом: друзья, будьте аккуратны в поисках информации, давайте побережeм наши нервы.

    Мы понимаем, что игроки нашей команды своей яркой игрой дают поводы для такого количества обсуждений среди «экспертов». Однако попрошу всe же оставить наших ребят в покое – впереди важнейшие матчи чемпионата и Лиги чемпионов», – сказал Кикнадзе.

    Источник: «Чемпионат»

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