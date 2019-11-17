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  • Лукаку: «Россия – сильная команда, может успешно побороться на Евро. Понравился Дзюба»

Лукаку: «Россия – сильная команда, может успешно побороться на Евро. Понравился Дзюба»

17 ноября 2019, 12:58
32

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от матча девятого тура отборочного цикла Евро-2020 против России (4:1). Форвард похвалил коллегу по амплуа Артема Дзюбу.

«Россия — сильная команда. Она может успешно побороться на европейском первенстве. Что касается вчерашней игры, то я думаю, что на их сегодняшнем выступлении не лучшим образом сказалось отсутствие Александра Головина и Дениса Черышева.

Мне понравился Артeм Дзюба, не думаю, что этим кого-то удивлю. Он хороший игрок, неплохо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах. В целом россияне выглядели временами симпатично», – считает Лукаку.

  • Бельгия и Россия гарантировали себе путевки на Евро.
  • Единственный гол у России забил Георгий Джикия.
  • Бельгия по итогам отбора финиширует в группе первой.

Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Интер Россия Бельгия Зенит Дзюба Артем Лукаку Ромелу
Комментарии (32)
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RotBerg
1573987070
Местные тролли с тобой не согласятся и тебя тоже обосрут))
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Rey-25
1573987159
Походу протаптывает себе дорогу в Ленинград на будущее
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Давид59
1573990643
Временами симпатично выглядит абсолютно любая команда. В переводе на русский этот комплимент означает "слабаки вы ребята"
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Давид59
1573990915
Российская сборная показала свой уровень. Эта сборная менее талантлива, чем в 2008-м, но боевита. По идее ей по силам повторить результат 2008-го года. Но не более того
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sevsor
1573991665
Какой оказывается Лукаку воспитанный и вежливый джентельмен, и похвалил, и удачи пожелал, и...пожалел:-))) Не то что мы с вами!:-))))
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алдан2014
1573994340
Понравился ему Дзюба..о европейцы,европейцы, европейцы
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САДЫЧОК
1573995978
Думаю , если бы Дзюба играл бы хотя бы так же , как Аршавин-он ему точно не понравился бы !
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ALEX ML
1573997454
Сделал бы предложение
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Hektor 84
1574008467
А больше ему понравилась жопа Дзюбы.
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zigbert
1574084457
Не забил Дзюба ,вот он его и похвалил.
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