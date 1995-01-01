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    Лукаку: «Россия – сильная команда, может успешно побороться на Евро. Понравился Дзюба»

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от матча девятого тура отборочного цикла Евро-2020 против России (4:1). Форвард похвалил коллегу по амплуа Артема Дзюбу.

    «Россия — сильная команда. Она может успешно побороться на европейском первенстве. Что касается вчерашней игры, то я думаю, что на их сегодняшнем выступлении не лучшим образом сказалось отсутствие Александра Головина и Дениса Черышева.

    Мне понравился Артeм Дзюба, не думаю, что этим кого-то удивлю. Он хороший игрок, неплохо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах. В целом россияне выглядели временами симпатично», – считает Лукаку.

    • Бельгия и Россия гарантировали себе путевки на Евро.
    • Единственный гол у России забил Георгий Джикия.
    • Бельгия по итогам отбора финиширует в группе первой.

    Источник: «РБК Спорт»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3039

      woyser 14 минут назад

      Его любят все против кого он играет)

      0
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      Рейтинг: +807

      Benifacto 18 минут назад

      чаще Гавнолерме над ставит в основу прост

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21687

      gol_kak_sokol 43 минуты назад

      "Мне понравился Артeм Дзюба,.." потому что дал отдохнуть нашей защите, не причиняя ей никакого беспокойства. Он выглядел симпатично, потому что я его вообще не видел, так как мы были на разных концах поля.

      5
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      Рейтинг: +152

      Rey-25 53 минуты назад

      Походу протаптывает себе дорогу в Ленинград на будущее

      1
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      Рейтинг: +664

      Из Твери Леха > Rey-25 51 минуту назад

      Но все мы прекрасно понимаем, почему его там не будет)

      0
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      ...
      Рейтинг: +152

      Rey-25 > Из Твери Леха 50 минут назад

      Да вираж по моему уже стал более лояльным если внимательно посмотреть на Барриоса)

      -1
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      Рейтинг: +1385

      Torvald64 > Rey-25 41 минуту назад

      Да у него в Интере хорошо дела идут, что ему в Питере делать?

      1
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      Рейтинг: +21687

      gol_kak_sokol > Rey-25 18 минут назад

      Лукаку: послушай Аксель, а в сините сколько платят ? Ни фига себе !!

      0
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      Рейтинг: +3096

      RotBerg 54 минуты назад

      Местные тролли с тобой не согласятся и тебя тоже обосрут))

      2
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      Рейтинг: +2672

      Виталий Орехов 55 минут назад

      Лукавит Лукаку.

      2
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      Рейтинг: +139

      Яврунгер Мстяшный 8 1 час назад

      во всем хряки виноваты, позор спортыгу !

      2
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      Рейтинг: +2223

      Ruryu 1 час назад

      Интересно,сей монолог правильно переведён?

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      Рейтинг: +4049

      Владислав Vlad 1 час назад

      Россия — сильная команда. Она может успешно побороться на европейском первенстве.

      Успешно побороться - не значит победить. Так, поднакакать кому-нибудь.

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