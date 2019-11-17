Лукаку: «Россия – сильная команда, может успешно побороться на Евро. Понравился Дзюба»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от матча девятого тура отборочного цикла Евро-2020 против России (4:1). Форвард похвалил коллегу по амплуа Артема Дзюбу.

«Россия — сильная команда. Она может успешно побороться на европейском первенстве. Что касается вчерашней игры, то я думаю, что на их сегодняшнем выступлении не лучшим образом сказалось отсутствие Александра Головина и Дениса Черышева.

Мне понравился Артeм Дзюба, не думаю, что этим кого-то удивлю. Он хороший игрок, неплохо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах. В целом россияне выглядели временами симпатично», – считает Лукаку.