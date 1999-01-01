Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Черчесов вышел на второе место по числу матчей среди тренеров сборной России

    В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Россия дома разгромно проиграла Бельгии со счетом 1:4.

    Эта игра стала 40-й для Станислава Черчесова на посту главного тренера российской сборной.

    По данному показателю 56-летний специалист вышел на второе место, обогнав Гуса Хиддинка.

    Рекордсменом остается Олег Романцев, в активе которого 60 матчей.

    • Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
    • Под его руководством национальная команда одержала 17 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
    • Разница забитых и пропущенных голов в 40 матчах – 74:52.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:32
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +945

      playsh 8 минут назад

      Господи,кому нужна эта статистическая пурга,когда результатов ноль???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4863

      ivan-football-fan 8 минут назад

      Ах.. вот оно что... ПЛАН ПО ВАЛУ выполнен?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74476
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru