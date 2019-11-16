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  • Черчесов вышел на второе место по числу матчей среди тренеров сборной России

Черчесов вышел на второе место по числу матчей среди тренеров сборной России

16 ноября 2019, 22:32
7

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Россия дома разгромно проиграла Бельгии со счетом 1:4.

Эта игра стала 40-й для Станислава Черчесова на посту главного тренера российской сборной.

По данному показателю 56-летний специалист вышел на второе место, обогнав Гуса Хиддинка.

Рекордсменом остается Олег Романцев, в активе которого 60 матчей.

  • Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
  • Под его руководством национальная команда одержала 17 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
  • Разница забитых и пропущенных голов в 40 матчах – 74:52.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Хиддинк Гус Черчесов Станислав Романцев Олег
Комментарии (7)
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Plyash
1573934428
Господи,кому нужна эта статистическая пурга,когда результатов ноль???
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koli4ka
1573935171
56-летний СПЕЦИАЛИСТ вышел,звучит,как ПЕСНЯ на баяне...вышел в степь донецкую и усё!!!
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DOCTOR PENALTY
1573935451
Маладэц *****!
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САДЫЧОК
1573937458
Фигли там второе место...ЧЕМПИОН ! На самом деле -он ФЕЙК тренера !
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woyser
1573985389
По сути показатель игр фифти - фифти! А это ой как не показатель.
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