Черчесов вышел на второе место по числу матчей среди тренеров сборной России

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Россия дома разгромно проиграла Бельгии со счетом 1:4.

Эта игра стала 40-й для Станислава Черчесова на посту главного тренера российской сборной.

По данному показателю 56-летний специалист вышел на второе место, обогнав Гуса Хиддинка.

Рекордсменом остается Олег Романцев, в активе которого 60 матчей.