Черчесов вышел на второе место по числу матчей среди тренеров сборной России

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Россия дома разгромно проиграла Бельгии со счетом 1:4.
Эта игра стала 40-й для Станислава Черчесова на посту главного тренера российской сборной.
По данному показателю 56-летний специалист вышел на второе место, обогнав Гуса Хиддинка.
Рекордсменом остается Олег Романцев, в активе которого 60 матчей.
- Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
- Под его руководством национальная команда одержала 17 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
- Разница забитых и пропущенных голов в 40 матчах – 74:52.
Источник: «Спорт-Экспресс»