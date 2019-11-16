Пау Торрес – второй игрок сборной Испании после Морьентеса, которому на дебютный гол понадобилось меньше минуты

В матче девятого тура отборочного цикла Евро-2020 сборная Испании победила Мальту (7:0). Во втором тайме на замену вышел защитник «Вильярреала» Пау Торрес.

В течение минуты после выхода игрок забил гол – дебютный за сборную. Торрес стал вторым футболистом испанцев, которому на первый мяч понадобилось меньше минуты. Первым был форвард Фернандо Морьентес.