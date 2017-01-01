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    Лукаку «Я мог бы когда-нибудь поиграть в чемпионате России»

    Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не исключил, что однажды перейдет в российский клуб.

    «Я мог бы когда-нибудь поиграть в чемпионате России. Почему бы и нет? Промес из «Спартака» часто рассказывал мне о чемпионате России. Он хорошо отзывался о вашей лиге», – сказал Лукаку.

    • Сегодня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с Россией.
    • Матч 9-го тура отбора Евро-2020 начнется в 20:00 по московскому времени.
    • Лукаку минувшим летом перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер», заключив с миланским клубом контракт до 2024 года.

    Лукаку – о матче с Россией: «Бельгия приехала побеждать, а не развлекаться»

    Источник: «Чемпионат»

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