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Лукаку «Я мог бы когда-нибудь поиграть в чемпионате России»

16 ноября 2019, 09:40
6

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не исключил, что однажды перейдет в российский клуб.

«Я мог бы когда-нибудь поиграть в чемпионате России. Почему бы и нет? Промес из «Спартака» часто рассказывал мне о чемпионате России. Он хорошо отзывался о вашей лиге», – сказал Лукаку.

  • Сегодня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с Россией.
  • Матч 9-го тура отбора Евро-2020 начнется в 20:00 по московскому времени.
  • Лукаку минувшим летом перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер», заключив с миланским клубом контракт до 2024 года.

Лукаку – о матче с Россией: «Бельгия приехала побеждать, а не развлекаться»

Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Интер Бельгия Лукаку Ромелу
Комментарии (6)
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Ушат Помоев
1573887267
Делать нечего чтоль...
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Alemann
1573888169
"..., когда выйду на пенсию".
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Decorhome
1573895146
в пару к Дзюбе. Два тарана в наподении
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Cules2013
1573899352
в 37 лет)
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InterMilLano1908
1573906046
Ну видимо дорожку на пенсию уже стелит, годам к 40 приедет и будет показывать это вью
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Lester84
1573909628
Это сигнал для Зенита
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