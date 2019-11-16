Лукаку «Я мог бы когда-нибудь поиграть в чемпионате России»

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не исключил, что однажды перейдет в российский клуб.
«Я мог бы когда-нибудь поиграть в чемпионате России. Почему бы и нет? Промес из «Спартака» часто рассказывал мне о чемпионате России. Он хорошо отзывался о вашей лиге», – сказал Лукаку.
- Сегодня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с Россией.
- Матч 9-го тура отбора Евро-2020 начнется в 20:00 по московскому времени.
- Лукаку минувшим летом перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер», заключив с миланским клубом контракт до 2024 года.
Лукаку – о матче с Россией: «Бельгия приехала побеждать, а не развлекаться»
Источник: «Чемпионат»