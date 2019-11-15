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Хохлов может возглавить «Сочи» в случае отставки Точилина

15 ноября 2019, 18:46
11

«Сочи» рассматривает Дмитрия Хохлова как кандидата на пост главного тренера. Команда в таблице РПЛ идет последней.

«Одним из кандидатов на пост главного тренера «Сочи» в случае отставки Александра Точилина, которая совсем скоро может случиться, является Дмитрий Хохлов», – сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

Аудитория в телеграме - более 1,4 тысячи подписчиков (канал создан менее месяца назад). Аудитория в твиттере - более двух тысяч.

Россия. Премьер-лига Сочи Хохлов Дмитрий Точилин Александр
Комментарии (11)
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sobaka120982
1573832989
Хаааааа хаааааа хаааааа....... Шило *** на МЫЛоооо заааааачееем с..ааааа
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sobaka120982
1573833100
Люююди... вообще не пойму зачем тогда что то менять???? Хохлов нуль а не тренер
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acor94
1573834473
Венгер свободен. Его надо
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sochi-2013
1573837798
Разбитые часы на порванные трусы.
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paracetamol
1573838602
Пипец всему, можно сразу в ФНЛ.
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RJM555
1573840145
с Динамо не справился а с Сичи справится?
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arrivalgist
1573842289
Надеюсь что утка. Никакой команде не пожелал бы этого ...
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Lester84
1573845174
Шило на мыло меняют
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Сенситив
1573848149
о сбитом лётчике, мол кандидат к штурвалу пляжников, ну полный мрак, опять читаем вброс от журнашлюшки, как-то так...))
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inzek
1573851361
Хохлов сродни Кононову! уходит когда совсем плохо
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