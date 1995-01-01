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    Хохлов может возглавить «Сочи» в случае отставки Точилина

    «Сочи» рассматривает Дмитрия Хохлова как кандидата на пост главного тренера. Команда в таблице РПЛ идет последней.

    «Одним из кандидатов на пост главного тренера «Сочи» в случае отставки Александра Точилина, которая совсем скоро может случиться, является Дмитрий Хохлов», – сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

    Аудитория в телеграме - более 1,4 тысячи подписчиков (канал создан менее месяца назад). Аудитория в твиттере - более двух тысяч.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +837

      acor94 44 минуты назад

      Венгер свободен. Его надо

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      Рейтинг: +1499

      sobaka120982 1 час назад

      Люююди... вообще не пойму зачем тогда что то менять???? Хохлов нуль а не тренер

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1499

      sobaka120982 1 час назад

      Хаааааа хаааааа хаааааа....... Шило *** на МЫЛоооо заааааачееем с..ааааа

      0
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