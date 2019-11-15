Хохлов может возглавить «Сочи» в случае отставки Точилина

«Сочи» рассматривает Дмитрия Хохлова как кандидата на пост главного тренера. Команда в таблице РПЛ идет последней.

«Одним из кандидатов на пост главного тренера «Сочи» в случае отставки Александра Точилина, которая совсем скоро может случиться, является Дмитрий Хохлов», – сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков.