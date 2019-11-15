Хохлов может возглавить «Сочи» в случае отставки Точилина

«Сочи» рассматривает Дмитрия Хохлова как кандидата на пост главного тренера. Команда в таблице РПЛ идет последней.
«Одним из кандидатов на пост главного тренера «Сочи» в случае отставки Александра Точилина, которая совсем скоро может случиться, является Дмитрий Хохлов», – сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
- Хохлова называли претендентом на работу в «Роторе».
- В октябре тренер был уволен из «Динамо».
- Точилин вывел «Сочи» в РПЛ по итогам прошлого сезона ФНЛ.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
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