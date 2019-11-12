Романьоли за четыре месяца не провел ни одного матча ни за «Спартак», ни за «Спартак-2». Игрока купили за 2 миллиона

Летом «Спартак» приобрел у «Ромы» вратаря Андреа Романьоли. Спустя четыре месяца после трансфера на 2 миллиона евро обратим внимание на статистику итальянца в России.

Голкипер не провел ни одного матча ни за «Спартак», ни за «Спартак-2» в ФНЛ. В заявку футболист попадает только на домашние игры и те, на которые не нужно лететь самолетом.