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    Романьоли за четыре месяца не провел ни одного матча ни за «Спартак», ни за «Спартак-2». Игрока купили за 2 миллиона

    Летом «Спартак» приобрел у «Ромы» вратаря Андреа Романьоли. Спустя четыре месяца после трансфера на 2 миллиона евро обратим внимание на статистику итальянца в России.

    Голкипер не провел ни одного матча ни за «Спартак», ни за «Спартак-2» в ФНЛ. В заявку футболист попадает только на домашние игры и те, на которые не нужно лететь самолетом.

    • Есть версия: «Спартак» купил у «Ромы» Романьоли для того, чтобы римляне платили уменьшенную комиссию «Боке Хуниорс» за трансфер в Россию Эсекьеля Понсе.
    • Рыночная стоимость голкипера – 25 тысяч евро.
    • «Спартак-2» в ФНЛ идет 12-м.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1670

      Alekxei Z. 20 минут назад

      Дебилы , его брали в паре с Понсе. За одного аргентинца пришлось бы платить гораздо больше.
      Вы это суки знаете , но приподносите отсебятину.
      В Италии за 50 000 рублей купить невозможно.

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      Рейтинг: +615

      Иван Петров 1986 44 минуты назад

      Ну 25000 и 2000000 почти одно и то же, никто и не заметил.

      0
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      Рейтинг: +665

      Frankfurt Am Main 46 минут назад

      Дурдом, испорченная кариера!!!

      0
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      Рейтинг: +2962

      BAIv 47 минут назад

      Он что перелетов боится

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