Романьоли за четыре месяца не провел ни одного матча ни за «Спартак», ни за «Спартак-2». Игрока купили за 2 миллиона

Летом «Спартак» приобрел у «Ромы» вратаря Андреа Романьоли. Спустя четыре месяца после трансфера на 2 миллиона евро обратим внимание на статистику итальянца в России.
Голкипер не провел ни одного матча ни за «Спартак», ни за «Спартак-2» в ФНЛ. В заявку футболист попадает только на домашние игры и те, на которые не нужно лететь самолетом.
- Есть версия: «Спартак» купил у «Ромы» Романьоли для того, чтобы римляне платили уменьшенную комиссию «Боке Хуниорс» за трансфер в Россию Эсекьеля Понсе.
- Рыночная стоимость голкипера – 25 тысяч евро.
- «Спартак-2» в ФНЛ идет 12-м.
Источник: Бомбардир.ру