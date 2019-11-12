Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Романьоли за четыре месяца не провел ни одного матча ни за «Спартак», ни за «Спартак-2». Игрока купили за 2 миллиона

Романьоли за четыре месяца не провел ни одного матча ни за «Спартак», ни за «Спартак-2». Игрока купили за 2 миллиона

12 ноября 2019, 20:48
11

Летом «Спартак» приобрел у «Ромы» вратаря Андреа Романьоли. Спустя четыре месяца после трансфера на 2 миллиона евро обратим внимание на статистику итальянца в России.

Голкипер не провел ни одного матча ни за «Спартак», ни за «Спартак-2» в ФНЛ. В заявку футболист попадает только на домашние игры и те, на которые не нужно лететь самолетом.

  • Есть версия: «Спартак» купил у «Ромы» Романьоли для того, чтобы римляне платили уменьшенную комиссию «Боке Хуниорс» за трансфер в Россию Эсекьеля Понсе.
  • Рыночная стоимость голкипера – 25 тысяч евро.
  • «Спартак-2» в ФНЛ идет 12-м.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Спартак-2 Романьоли Андреа
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BAIv
1573582125
Он что перелетов боится
Ответить
Frankfurt Am Main
1573582221
Дурдом, испорченная кариера!!!
Ответить
Иван Петров 1986
1573582309
Ну 25000 и 2000000 почти одно и то же, никто и не заметил.
Ответить
vka1970
1573587797
Любят наши журналюги написать текст и вычеркнуть половину информации.Вроде бы и правду сказали, но не всю.Так кто ж теперь об этом через пол года вспомнит ? А теперь выходит, что Романьоли зря выкинутые деньги на ветер и мало кто задумается, что в этой паре основным призом был Понсе , который в одиночку обошёлся бы клубу в более круглую сумму чем с Андреа в придачу.
Ответить
Frankfurt Am Main
1573588699
В аренду отдайте, то пропадёт парень!
Ответить
Boeung777
1573594818
Он был разменной монетой Цорна при приобретении Понсе.
Ответить
Старикан
1573620861
На человека всем насрать - только бизнес и ничего более...
Ответить
piligrim1986
1573626757
да всем понятно было, что это довесок
Ответить
Spartak Piter
1573636564
Автор статьи не понимает в футболе ничего. И он не 4 месяца пишет статьи, а больше. А до сих пор ничего толкового не вышло)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+