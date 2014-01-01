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    Романьоли прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

    Голкипер молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли прибыл в Москву, чтобы официально перейти в «Спартак». Футболист, как сообщал главный тренер Олег Кононов, сначала будет выступать в ФНЛ за «Спартак-2».

    20-летний Романьоли не провел за первую команду «Ромы» ни одного матча. Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает на вратарскую позицию Михаила Левашова и Гилерме.

    • В январе 2019 года Романьоли перешел на правах аренды в клуб Серии С «Пистоезе» и сыграл в двух матчах.
    • Рыночная стоимость голкипера – 25 тысяч евро.
    • На прошлой неделе «Спартак» подписал форварда «Ромы» Эсекьеля Понсе.

    «Спартак» и трансфер вратаря из Италии. К нему есть 5 неудобных вопросов

    Источник: Твиттер prosm.club

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    Сегодня, 07:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9798

      Garrincha58 24 секунды назад

      что это и зачем своих вратарей жо...й ешь а они????

      0
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      Рейтинг: +7877

      vashinin 31 минуту назад

      Всеобщее ликование!

      0
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      Рейтинг: +233

      GSmall 45 минут назад

      У спартачей все настолько плохо ,что на большее денег нет,но ничего,вы можете по со сать Миллеру он вам час от продаж газа подарит)

      2
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      Рейтинг: +516

      Grag 1 час назад

      ЗАЧЕМ он нужен???

      0
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