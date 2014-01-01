Романьоли прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Голкипер молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли прибыл в Москву, чтобы официально перейти в «Спартак». Футболист, как сообщал главный тренер Олег Кононов, сначала будет выступать в ФНЛ за «Спартак-2».

20-летний Романьоли не провел за первую команду «Ромы» ни одного матча. Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает на вратарскую позицию Михаила Левашова и Гилерме.

В январе 2019 года Романьоли перешел на правах аренды в клуб Серии С «Пистоезе» и сыграл в двух матчах.

Рыночная стоимость голкипера – 25 тысяч евро.

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