Кононов: «Романьоли будет числиться в «Спартаке-2». Потом мы уже посмотрим, как он будет проявлять себя»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил, что клуб приобрел голкипера молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли.

«Он прилетает в расположение «Спартака-2». Он будет числиться в этой команде, а потом мы уже посмотрим, как он будет проявлять себя. Эта позиция востребована. Это все, что я могу сказать», – сказал Кононов.

По информации СМИ, москвичи заплатят за 20-летнего игрока 2 миллиона евро.

Во второй половине прошлого сезон Романьоли выступал на правах аренды за «Пистоесе», за который провел два матча в Серии С (один – на ноль) и пропустил три гола.

«Спартак» ведет переговоры о трансфере вратаря молодежной команды «Ромы» Романьоли. Его цена – 25 тысяч