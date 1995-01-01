«Спартак» ведет переговоры о трансфере вратаря молодежной команды «Ромы» Романьоли. Его цена – 25 тысяч

Ну это вряд ли, вратарская позиция в нашем чемпе считается российской...тем более вряд ли юнец, сыгравший на взрослом уровне 2 матча лучше Селихова и Максименко, да и кроме них есть подрастающее поколение, так что жирнющая утка или опять агентские игры
Вратарь молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли может перейти в «Спартак». Переговоры между сторонами уже идут, пишет журналист Маттео Моретто.
20-летний Романьоли не провел за первую команду «Ромы» ни одного матча. Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает на вратарскую позицию Михаила Левашова и Гилерме.
- В январе 2019 года Романьоли перешел на правах аренды в клуб Серии С «Пистоезе» и сыграл в двух матчах.
- Рыночная стоимость голкипера – 25 тысяч евро.
- На текущей неделе «Спартак» подписал форварда «Ромы» Эсекьеля Понсе.
Источник: Твиттер Маттео Моретто
Корреспондент сайтов Джанлуки Ди Марцио и SkySport. Аудитория в твиттере - более двух тысяч подписчиков.