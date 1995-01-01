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    «Спартак» ведет переговоры о трансфере вратаря молодежной команды «Ромы» Романьоли. Его цена – 25 тысяч

    Вратарь молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли может перейти в «Спартак». Переговоры между сторонами уже идут, пишет журналист Маттео Моретто.

    20-летний Романьоли не провел за первую команду «Ромы» ни одного матча. Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает на вратарскую позицию Михаила Левашова и Гилерме.

    • В январе 2019 года Романьоли перешел на правах аренды в клуб Серии С «Пистоезе» и сыграл в двух матчах.
    • Рыночная стоимость голкипера – 25 тысяч евро.
    • На текущей неделе «Спартак» подписал форварда «Ромы» Эсекьеля Понсе.

    Источник: Твиттер Маттео Моретто

    Корреспондент сайтов Джанлуки Ди Марцио и SkySport. Аудитория в твиттере - более двух тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +715

      lejnin 19 минут назад

      Ну это вряд ли, вратарская позиция в нашем чемпе считается российской...тем более вряд ли юнец, сыгравший на взрослом уровне 2 матча лучше Селихова и Максименко, да и кроме них есть подрастающее поколение, так что жирнющая утка или опять агентские игры

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      Рейтинг: +200

      GSmall 29 минут назад

      Романьоли ведь в Милане еще есть

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      Рейтинг: +1817

      Черкизовский Кот 37 минут назад

      Селихов и Максименко есть у Спартака.

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      Рейтинг: +4570

      батог 58 минут назад

      Чуть не подумал что рублей! Спартак решил раздолбать Рому !

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      Рейтинг: +3531

      vladik12 > батог 52 минуты назад

      Судя по его резюме, можно и рублей.

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