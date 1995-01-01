«Спартак» ведет переговоры о трансфере вратаря молодежной команды «Ромы» Романьоли. Его цена – 25 тысяч

Вратарь молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли может перейти в «Спартак». Переговоры между сторонами уже идут, пишет журналист Маттео Моретто.

20-летний Романьоли не провел за первую команду «Ромы» ни одного матча. Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает на вратарскую позицию Михаила Левашова и Гилерме.