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    Daily Mail: «Тоттенхэм» хочет купить Зиеша из «Аякса» на замену Эриксену

    «Тоттенхэм» занимается поиском нового атакующего полузащитника, который заменит в составе Кристиана Эриксена.

    По информации Daily Mail, приоритетная кандидатура в шорт-листе лондонского клуба – Хаким Зиеш из «Аякса».

    Также «Тоттенхэм» рассматривает варианты с подписанием Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Бруну Фернандеша («Спортинг») и Брайса Мендеса («Сельта»).

    • В текущем сезоне Зиеш провел за «Аякс» 21 матч, забил шесть голов и сделал 15 ассистов.
    • Рыночная стоимость 26-летнего марокканца – 40 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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