Daily Mail: «Тоттенхэм» хочет купить Зиеша из «Аякса» на замену Эриксену

«Тоттенхэм» занимается поиском нового атакующего полузащитника, который заменит в составе Кристиана Эриксена.
По информации Daily Mail, приоритетная кандидатура в шорт-листе лондонского клуба – Хаким Зиеш из «Аякса».
Также «Тоттенхэм» рассматривает варианты с подписанием Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Бруну Фернандеша («Спортинг») и Брайса Мендеса («Сельта»).
- В текущем сезоне Зиеш провел за «Аякс» 21 матч, забил шесть голов и сделал 15 ассистов.
- Рыночная стоимость 26-летнего марокканца – 40 миллионов евро.
Источник: Daily Mail