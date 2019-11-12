Daily Mail: «Тоттенхэм» хочет купить Зиеша из «Аякса» на замену Эриксену

«Тоттенхэм» занимается поиском нового атакующего полузащитника, который заменит в составе Кристиана Эриксена.

По информации Daily Mail, приоритетная кандидатура в шорт-листе лондонского клуба – Хаким Зиеш из «Аякса».

Также «Тоттенхэм» рассматривает варианты с подписанием Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Бруну Фернандеша («Спортинг») и Брайса Мендеса («Сельта»).