Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Daily Mail: «Тоттенхэм» хочет купить Зиеша из «Аякса» на замену Эриксену

Daily Mail: «Тоттенхэм» хочет купить Зиеша из «Аякса» на замену Эриксену

12 ноября 2019, 11:37
1

«Тоттенхэм» занимается поиском нового атакующего полузащитника, который заменит в составе Кристиана Эриксена.

По информации Daily Mail, приоритетная кандидатура в шорт-листе лондонского клуба – Хаким Зиеш из «Аякса».

Также «Тоттенхэм» рассматривает варианты с подписанием Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Бруну Фернандеша («Спортинг») и Брайса Мендеса («Сельта»).

  • В текущем сезоне Зиеш провел за «Аякс» 21 матч, забил шесть голов и сделал 15 ассистов.
  • Рыночная стоимость 26-летнего марокканца – 40 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Тоттенхэм Аякс Эриксен Кристиан Зиеш Хаким
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
бса
1573662965
Из всех представленных, я за Зиеша!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+