Семин: «Алексей Миранчук должен оставаться в «Локомотиве». «Локо» и Миранчук едины. Он получает удовольствие от игры»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук забил «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2). Будущее игрока прокомментировал главный тренер Юрий Семин.
«Алексей должен оставаться у нас. «Локо» и Миранчук едины, болельщики его очень любят, и он получает удовольствие от игры. Куда он может перейти? В «Ювентус»? В «Барселону»? Пожалуйста», – сказал Семин.
- В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Алексей Миранчук поучаствовал в двух матчах, забил в них по голу.
- В сезоне РПЛ хавбек провел 12 встреч, забил четыре гола, сделал два результативных паса.
- «Локомотив» в чемпионате России идет на третьем месте.
Источник: «Чемпионат»