Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Семин: «Алексей Миранчук должен оставаться в «Локомотиве». «Локо» и Миранчук едины. Он получает удовольствие от игры»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук забил «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2). Будущее игрока прокомментировал главный тренер Юрий Семин.

    «Алексей должен оставаться у нас. «Локо» и Миранчук едины, болельщики его очень любят, и он получает удовольствие от игры. Куда он может перейти? В «Ювентус»? В «Барселону»? Пожалуйста», – сказал Семин.

    • В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Алексей Миранчук поучаствовал в двух матчах, забил в них по голу.
    • В сезоне РПЛ хавбек провел 12 встреч, забил четыре гола, сделал два результативных паса.
    • «Локомотив» в чемпионате России идет на третьем месте.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74361
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru