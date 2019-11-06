Семин: «Алексей Миранчук должен оставаться в «Локомотиве». «Локо» и Миранчук едины. Он получает удовольствие от игры»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук забил «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2). Будущее игрока прокомментировал главный тренер Юрий Семин.

«Алексей должен оставаться у нас. «Локо» и Миранчук едины, болельщики его очень любят, и он получает удовольствие от игры. Куда он может перейти? В «Ювентус»? В «Барселону»? Пожалуйста», – сказал Семин.