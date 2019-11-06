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  • Семин: «Алексей Миранчук должен оставаться в «Локомотиве». «Локо» и Миранчук едины. Он получает удовольствие от игры»

Семин: «Алексей Миранчук должен оставаться в «Локомотиве». «Локо» и Миранчук едины. Он получает удовольствие от игры»

6 ноября 2019, 23:45
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук забил «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2). Будущее игрока прокомментировал главный тренер Юрий Семин.

«Алексей должен оставаться у нас. «Локо» и Миранчук едины, болельщики его очень любят, и он получает удовольствие от игры. Куда он может перейти? В «Ювентус»? В «Барселону»? Пожалуйста», – сказал Семин.

  • В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Алексей Миранчук поучаствовал в двух матчах, забил в них по голу.
  • В сезоне РПЛ хавбек провел 12 встреч, забил четыре гола, сделал два результативных паса.
  • «Локомотив» в чемпионате России идет на третьем месте.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (4)
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Brabus71
1573103802
Для их развития, и для пользы нашего футбола им нужно, уходить в топ-5 с обязательным пунктом *не на банке*при условии получения денег клубом, а не очередным распилом, а взамен новых растить и искать по регионам.
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vladimir-7
1573107728
Раз Семин заикнулся о возможном уходе Миранчука, то значит летом Локомотив продаст.
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Plyash
1573116572
Каждый человек сам должен решать свою судьбу,а тренер должен ему помочь в этом.У нас не крепостное право.
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