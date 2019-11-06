Лига чемпионов. «Валенсия» обыграла «Лилль», «Челси» сыграл вничью с «Аяксом», отыгравшись со счета 1:4

В группе H состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Валенсия» одержала крупную победу над «Лиллем» со счетом 4:1. «Челси» в большинстве сыграл вничью с «Аяксом» – 4:4, уступая по ходу встречи со счетом 1:4.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

Валенсия (Испания) – Лилль (Франция) – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Осимен, 25; 1:1 – Парехо, 66 (с пенальти); 2:1 – Сумаро, 82 (в свои ворота); 3:1 – Кондогбиа, 84; 4:1 – Торрес, 90.

Челси (Англия) – Аякс (Голландия) – 4:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Абрахам, 2 (в свои ворота); 1:1 – Жоржиньо, 5 (с пенальти); 1:2 – Промес, 20; 1:3 – Аррисабалага, 35 (в свои ворота); 1:4 – ван де Бек, 55; 2:4 – Аспиликуэта, 63; 3:4 – Жоржиньо, 71; 4:4 – Джеймс, 74.

Удаления: нет – Блинд, 68; Велтман, 69.

Группа H И В Н П Мячи Разница Очки 1. Аякс 4 2 1 1 10:5 +5 7 2. Челси 4 2 1 1 7:6 +1 7 3. Валенсия 4 2 1 1 6:5 +1 7 4. Лилль 4 0 1 3 3:10 -7 1

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