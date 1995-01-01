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    Лига чемпионов. «Валенсия» обыграла «Лилль», «Челси» сыграл вничью с «Аяксом», отыгравшись со счета 1:4

    В группе H состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Валенсия» одержала крупную победу над «Лиллем» со счетом 4:1. «Челси» в большинстве сыграл вничью с «Аяксом» – 4:4, уступая по ходу встречи со счетом 1:4.

    Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

    Валенсия (Испания) – Лилль (Франция) – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Осимен, 25; 1:1 – Парехо, 66 (с пенальти); 2:1 – Сумаро, 82 (в свои ворота); 3:1 – Кондогбиа, 84; 4:1 – Торрес, 90.

    Челси (Англия) – Аякс (Голландия) – 4:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Абрахам, 2 (в свои ворота); 1:1 – Жоржиньо, 5 (с пенальти); 1:2 – Промес, 20; 1:3 – Аррисабалага, 35 (в свои ворота); 1:4 – ван де Бек, 55; 2:4 – Аспиликуэта, 63; 3:4 – Жоржиньо, 71; 4:4 – Джеймс, 74.

    Удаления: нет – Блинд, 68; Велтман, 69.

    Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Аякс 4 2 1 1 10:5 +5 7
    2. Челси 4 2 1 1 7:6 +1 7
    3. Валенсия 4 2 1 1 6:5 +1 7
    4. Лилль 4 0 1 3 3:10 -7 1

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1275

      AZ 10 минут назад

      ахахах, челси просто дно... и судья этот "сталлоне" такой же клоун как и вся команда из англии... 11 против 9 играли 25 минут и не выйграли... Еще могли и проиграть... Это смешно... 0бромовичЮ привет!

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