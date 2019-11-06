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  • Лига чемпионов. «Валенсия» обыграла «Лилль», «Челси» сыграл вничью с «Аяксом», отыгравшись со счета 1:4

Лига чемпионов. «Валенсия» обыграла «Лилль», «Челси» сыграл вничью с «Аяксом», отыгравшись со счета 1:4

6 ноября 2019, 00:50
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В группе H состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Валенсия» одержала крупную победу над «Лиллем» со счетом 4:1. «Челси» в большинстве сыграл вничью с «Аяксом» – 4:4, уступая по ходу встречи со счетом 1:4.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

Валенсия (Испания) – Лилль (Франция) – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Осимен, 25; 1:1 – Парехо, 66 (с пенальти); 2:1 – Сумаро, 82 (в свои ворота); 3:1 – Кондогбиа, 84; 4:1 – Торрес, 90.

Челси (Англия) – Аякс (Голландия) – 4:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Абрахам, 2 (в свои ворота); 1:1 – Жоржиньо, 5 (с пенальти); 1:2 – Промес, 20; 1:3 – Аррисабалага, 35 (в свои ворота); 1:4 – ван де Бек, 55; 2:4 – Аспиликуэта, 63; 3:4 – Жоржиньо, 71; 4:4 – Джеймс, 74.

Удаления: нет – Блинд, 68; Велтман, 69.

Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 4 2 1 1 10:5 +5 7
2. Челси 4 2 1 1 7:6 +1 7
3. Валенсия 4 2 1 1 6:5 +1 7
4. Лилль 4 0 1 3 3:10 -7 1

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Черышев получил травму и досрочно покинул поле в матче с «Лиллем»

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Аякс Челси Валенсия Лилль
Комментарии (11)
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AZ
1572991364
ахахах, челси просто дно... и судья этот "сталлоне" такой же клоун как и вся команда из англии... 11 против 9 играли 25 минут и не выйграли... Еще могли и проиграть... Это смешно... 0бромовичЮ привет!
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DeStar
1572994989
Да, матч клевый, смотрел онлайн всех обзоров, так что видел только голы, ну 8 голов, 2 кк, 2 автогола и 2 пенальти это жесть..Зато интрига в группе.
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bset
1572995198
У кого-то есть яйца, чтобы удалить двух игроков за одну минуту. А у кого-то нет яиц, чтобы удалить всего лишь одного игрока на 7й минуте.
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Dellleone
1573023819
Пример когда у Челси хватило бабла в лч а у зеньки толтко на рпл .
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Proker
1573032555
Челси молоток
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