Антон Миранчук и Смолов могут сыграть против «Ювентуса». Семин примет решение за день до матча

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, что нападающий Федор Смолов и хавбек Антон Миранчук могут принять участие в матче с «Ювентусом».
«Есть много положительных моментов. Антон Миранчук уже тренируется в общей группе. Надеюсь, в ближайшее время Смолов тоже к нам вернется. Сегодня определимся, будут они играть или нет. Мариу тоже выздоровел. Думаю, он сможет принять участие в игре.
Что касается физического состояния игроков, то оно на нормальном уровне. Крыховяк, Баринов и Игнатьев чувствуют себя лучше, чем перед последней игрой. Единственный сложный момент – переход с синтетики на натуральное поле, и времени на это не очень много», – сказал Семин.
- «Локомотив» примет «Ювентус» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
- После трех туров москвичи занимают третье место в группе D с 3 очками.
Источник: «Чемпионат»