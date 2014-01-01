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    Антон Миранчук и Смолов могут сыграть против «Ювентуса». Семин примет решение за день до матча

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, что нападающий Федор Смолов и хавбек Антон Миранчук могут принять участие в матче с «Ювентусом».

    «Есть много положительных моментов. Антон Миранчук уже тренируется в общей группе. Надеюсь, в ближайшее время Смолов тоже к нам вернется. Сегодня определимся, будут они играть или нет. Мариу тоже выздоровел. Думаю, он сможет принять участие в игре.

    Что касается физического состояния игроков, то оно на нормальном уровне. Крыховяк, Баринов и Игнатьев чувствуют себя лучше, чем перед последней игрой. Единственный сложный момент – переход с синтетики на натуральное поле, и времени на это не очень много», – сказал Семин.

    • «Локомотив» примет «Ювентус» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
    • После трех туров москвичи занимают третье место в группе D с 3 очками.

    Источник: «Чемпионат»

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