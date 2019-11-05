Антон Миранчук и Смолов могут сыграть против «Ювентуса». Семин примет решение за день до матча

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, что нападающий Федор Смолов и хавбек Антон Миранчук могут принять участие в матче с «Ювентусом».

«Есть много положительных моментов. Антон Миранчук уже тренируется в общей группе. Надеюсь, в ближайшее время Смолов тоже к нам вернется. Сегодня определимся, будут они играть или нет. Мариу тоже выздоровел. Думаю, он сможет принять участие в игре.

Что касается физического состояния игроков, то оно на нормальном уровне. Крыховяк, Баринов и Игнатьев чувствуют себя лучше, чем перед последней игрой. Единственный сложный момент – переход с синтетики на натуральное поле, и времени на это не очень много», – сказал Семин.