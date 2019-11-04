«Сельта» уволила главного тренера перед матчем с «Барселоной»

Фран Эскриба покинул пост главного тренера «Сельты», сообщает официальный сайт клуба.

Причина увольнения – неудовлетворительные результаты команды в чемпионате Испании.

«Сельта» набрала девять очков в 12 стартовых турах Примеры и занимает 18-е место в турнирной таблице.

По информации Football Espana, новым тренером галисийцев может стать Хави Грасия, который известен по работе в «Рубине» в сезоне-2016/17.

Следующий соперник «Сельты» – «Барселона». Матч состоится 9 ноября на «Камп Ноу».