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«Сельта» уволила главного тренера перед матчем с «Барселоной»

4 ноября 2019, 21:21
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Фран Эскриба покинул пост главного тренера «Сельты», сообщает официальный сайт клуба.

Причина увольнения – неудовлетворительные результаты команды в чемпионате Испании.

«Сельта» набрала девять очков в 12 стартовых турах Примеры и занимает 18-е место в турнирной таблице.

По информации Football Espana, новым тренером галисийцев может стать Хави Грасия, который известен по работе в «Рубине» в сезоне-2016/17.

Следующий соперник «Сельты» – «Барселона». Матч состоится 9 ноября на «Камп Ноу».

Источник: Официальный сайт «Сельты»
Испания. Примера Сельта Эскриба Фран
Комментарии (2)
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DeStar
1572897187
Потому что сельта сильна.. была, и явно не на своём месте находится. но тренер типа Хави Гарсии..это бред
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Cules2013
1572934777
Да, что-то Сельта последние годы потерялась, была еврокубковая команда, которая доходила до 1/2 ЛЕ и выбивала Реал из Кубка Короля. А сейчас боремся за выживание...
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