«Бавария» заинтересована в подписании тен Хага

«Бавария» может пригасить главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага возглавить команду.

Представители мюнхенского клуба контактировали со специалистом, сообщает Sky Sports. Утверждается, что тен Хаг не хочет покидать «Аякс» до конца сезона-2019/20.