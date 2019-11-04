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«Бавария» заинтересована в подписании тен Хага

4 ноября 2019, 13:47

«Бавария» может пригасить главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага возглавить команду.

Представители мюнхенского клуба контактировали со специалистом, сообщает Sky Sports. Утверждается, что тен Хаг не хочет покидать «Аякс» до конца сезона-2019/20.

  • В воскресенье вечером Нико Ковач был отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии».
  • Соглашение голландского тренера с «Аяксом» действует до 2022 года.
  • Тен Хаг работал в системе «Баварии» в 2014-2015 годах – возглавлял «Баварию-2».

Источник: Sky Sports
Германия. Бундеслига Бавария Аякс Ковач Нико тен Хаг Эрик
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