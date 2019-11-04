«Бавария» заинтересована в подписании тен Хага

«Бавария» может пригасить главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага возглавить команду.
Представители мюнхенского клуба контактировали со специалистом, сообщает Sky Sports. Утверждается, что тен Хаг не хочет покидать «Аякс» до конца сезона-2019/20.
- В воскресенье вечером Нико Ковач был отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии».
- Соглашение голландского тренера с «Аяксом» действует до 2022 года.
- Тен Хаг работал в системе «Баварии» в 2014-2015 годах – возглавлял «Баварию-2».
Источник: Sky Sports