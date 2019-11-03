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    Тедеско: «Объяснил Тилю, почему он не играл, он все понимает. Думали о том, чтобы использовать его в нападении»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед игрой 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» высказался о полузащитнике Гусе Тиле.

    — Вы говорили, что Гус Тиль не играл в последних матчах по тактическим соображениям. Рассчитываете ли вы на него в матче с «Арсеналом»?

    — Нет смысла говорить о каждом игроке в отдельности, потому что у нас большая команда и все хотят играть. Гус отлично работает. Мы хорошо общаемся. Я объяснил ему, почему он не играл в прошедших матчах, он все понимает. Кстати, мы думали о том, чтобы использовать Тиля в нападении. У него для этого есть все данные: скорость, умение завершать моменты, хорошая игра головой. К слову, если выйдет Тиль, вы будете спрашивать, почему не играет Бакаев или Зобнин.

    — Бакаев не сыграет из-за перебора карточек. Кем планируете его заменить?

    — У нас достаточно центральных полузащитников. Мы должны уметь варьировать схему. Возможно, сыграем завтра в четыре защитника.

    — Александр Ломовицкий, арендованный туляками, не выйдет на поле по условиям контракта. Вы бы хотели посмотреть его в деле против своей команды?

    — Пока мы сконцентрированы на нынешнем сезоне, а не на том, каким будет наш состав в июне следующего года. Я в курсе, что Ломовицкий — хороший игрок, и рад, что он против нас не сыграет. Впрочем, «Арсенал» и без него — сильная команда, которая создает много моментов. Нам будет непросто, – сказал Тедеско.

    • Тиль перешел в «Спартак» из «АЗ Алкмаар» летом этого года.
    • Сумма трансфера составила 18 млн евро. Это самая дорогая покупка в истории «Спартака».

    Тедеско – о том, почему Тиль не сыграл с «Ростовом»: «Меня совершенно не интересует, сколько он стоит»


    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +280

      Николай71 16 минут назад

      Джано хорошо бы влился в команду попроще. КС или в арсенал. В Спартаке ему тяжело будет кого то из центральных вытеснить. Тем более Бакаев хорошо там вписался. Было бы интересно на СМ посмотреть Мельгарехо))есть скорость и видение поля. Да и ДРИБЛИНГ неплох.

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      Рейтинг: +1081

      Genz 36 минут назад

      Главное тедеско не выпускать медленного горе-обводилы мирзова, не нужен Ещенко. Его приютил Аленичев. Он скитался по командам аутсайдерам Анжи, Динамо. Джано вообще ноль. Гулиева ещё надо обучать. Пока пусть запасным

      1
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      Рейтинг: +226

      Salamоn > Genz 26 минут назад

      Согласен!Горе-обводила да))Ещенко не нужен совсем,как и Ребров считаю.Джано после травм тяжело,но его и не выпускают,хотя думаю может вернуться на свой уровень.

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