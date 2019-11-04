Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско: «Объяснил Тилю, почему он не играл, он все понимает. Думали о том, чтобы использовать его в нападении»

Тедеско: «Объяснил Тилю, почему он не играл, он все понимает. Думали о том, чтобы использовать его в нападении»

4 ноября 2019, 12:12
7

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед игрой 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» высказался о полузащитнике Гусе Тиле.

— Вы говорили, что Гус Тиль не играл в последних матчах по тактическим соображениям. Рассчитываете ли вы на него в матче с «Арсеналом»?

— Нет смысла говорить о каждом игроке в отдельности, потому что у нас большая команда и все хотят играть. Гус отлично работает. Мы хорошо общаемся. Я объяснил ему, почему он не играл в прошедших матчах, он все понимает. Кстати, мы думали о том, чтобы использовать Тиля в нападении. У него для этого есть все данные: скорость, умение завершать моменты, хорошая игра головой. К слову, если выйдет Тиль, вы будете спрашивать, почему не играет Бакаев или Зобнин.

— Бакаев не сыграет из-за перебора карточек. Кем планируете его заменить?

— У нас достаточно центральных полузащитников. Мы должны уметь варьировать схему. Возможно, сыграем завтра в четыре защитника.

— Александр Ломовицкий, арендованный туляками, не выйдет на поле по условиям контракта. Вы бы хотели посмотреть его в деле против своей команды?

— Пока мы сконцентрированы на нынешнем сезоне, а не на том, каким будет наш состав в июне следующего года. Я в курсе, что Ломовицкий — хороший игрок, и рад, что он против нас не сыграет. Впрочем, «Арсенал» и без него — сильная команда, которая создает много моментов. Нам будет непросто, – сказал Тедеско.

  • Тиль перешел в «Спартак» из «АЗ Алкмаар» летом этого года.
  • Сумма трансфера составила 18 млн евро. Это самая дорогая покупка в истории «Спартака».

Тедеско – о том, почему Тиль не сыграл с «Ростовом»: «Меня совершенно не интересует, сколько он стоит»


Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Тил Гус Тедеско Доменико
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Николай71
1572862378
Джано хорошо бы влился в команду попроще. КС или в арсенал. В Спартаке ему тяжело будет кого то из центральных вытеснить. Тем более Бакаев хорошо там вписался. Было бы интересно на СМ посмотреть Мельгарехо))есть скорость и видение поля. Да и ДРИБЛИНГ неплох.
Ответить
lyudmilazhurkov
1572863981
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https://my.su/bezcam
Ответить
vka1970
1572865050
У Тиля есть все данные для нападающего, но есть ли у него голевое чутьё ? Забивать время от времени на своей позиции и быть нацеленным на ворота постоянно, это не много разные вещи. Но пробовать по любому надо.Москва тоже не сразу строилась.
Ответить
NEONFOL
1572871207
вместо бакаева выйдет тиль и обосрется. Зачем нужен полузащитник который плохо обороняется, он чё криштиано роналду что ли. Джано мягкотелый, и тоже оборонка никакая, надо выпускать мельгарехо на его позиции, хотя скорее всего сыграет Шурле
Ответить
NEONFOL
1572871335
Почемк Тедеску не выпускает Глушенкова, молодой талантливый, посмотрел бы игру сборной молодежки, он там блещет на фланге, а его даже не выпускают на заменку, очень странно
Ответить
Yev
1572880317
думали использовать его в нападении... или при погрузке-разгрузки оборудования и спортивного инветаря
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+