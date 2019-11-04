Тедеско: «Объяснил Тилю, почему он не играл, он все понимает. Думали о том, чтобы использовать его в нападении»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед игрой 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» высказался о полузащитнике Гусе Тиле.

— Вы говорили, что Гус Тиль не играл в последних матчах по тактическим соображениям. Рассчитываете ли вы на него в матче с «Арсеналом»?

— Нет смысла говорить о каждом игроке в отдельности, потому что у нас большая команда и все хотят играть. Гус отлично работает. Мы хорошо общаемся. Я объяснил ему, почему он не играл в прошедших матчах, он все понимает. Кстати, мы думали о том, чтобы использовать Тиля в нападении. У него для этого есть все данные: скорость, умение завершать моменты, хорошая игра головой. К слову, если выйдет Тиль, вы будете спрашивать, почему не играет Бакаев или Зобнин.

— Бакаев не сыграет из-за перебора карточек. Кем планируете его заменить?

— У нас достаточно центральных полузащитников. Мы должны уметь варьировать схему. Возможно, сыграем завтра в четыре защитника.

— Александр Ломовицкий, арендованный туляками, не выйдет на поле по условиям контракта. Вы бы хотели посмотреть его в деле против своей команды?

— Пока мы сконцентрированы на нынешнем сезоне, а не на том, каким будет наш состав в июне следующего года. Я в курсе, что Ломовицкий — хороший игрок, и рад, что он против нас не сыграет. Впрочем, «Арсенал» и без него — сильная команда, которая создает много моментов. Нам будет непросто, – сказал Тедеско.

Тиль перешел в «Спартак» из «АЗ Алкмаар» летом этого года.

Сумма трансфера составила 18 млн евро. Это самая дорогая покупка в истории «Спартака».

Тедеско – о том, почему Тиль не сыграл с «Ростовом»: «Меня совершенно не интересует, сколько он стоит»



