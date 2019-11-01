Тедеско – о том, почему Тиль не сыграл с «Ростовом»: «Меня совершенно не интересует, сколько он стоит»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил отсутствие полузащитника Гуса Тиля в составе команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

«Гус — отличный игрок, хороший парень. Вопрос его цены, сколько он стоит, меня совершенно не интересует. Я ему это тоже сказал. Мы руководствовались тем, что сегодня два игрока в центре полузащиты должны быть более оборонительного плана. Возможно, в следующем матче будет применена другая схема и Гус сыграет», – отметил Тедеско.