Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско – о том, почему Тиль не сыграл с «Ростовом»: «Меня совершенно не интересует, сколько он стоит»

Тедеско – о том, почему Тиль не сыграл с «Ростовом»: «Меня совершенно не интересует, сколько он стоит»

1 ноября 2019, 01:22
20

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил отсутствие полузащитника Гуса Тиля в составе команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

«Гус — отличный игрок, хороший парень. Вопрос его цены, сколько он стоит, меня совершенно не интересует. Я ему это тоже сказал. Мы руководствовались тем, что сегодня два игрока в центре полузащиты должны быть более оборонительного плана. Возможно, в следующем матче будет применена другая схема и Гус сыграет», – отметил Тедеско.

  • Тиль перешел в «Спартак» из «АЗ Алкмаар» летом этого года.
  • Сумма трансфера составила 18 млн евро. Это самая дорогая покупка в истории «Спартака».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Тил Гус
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cska-62
1572563625
Тедеско пока мне нравится. И я никогда не скрывал, что половина моих друзей детства болельщики "Спартака". Вот только у нас никогда не было конфликтов. Играли и на школьных переменах: ЦСКА - "Спартак". И мне всегда не нравилось, когда кто-то из клубов "проваливался"... А такое бывало и со "Спартаком", и с ЦСКА...
Ответить
piligrim1986
1572581177
Ну пока от Тедеско только положительное впечатление
Ответить
Диктор
1572582689
Умный тренер.
Ответить
SPbZenit12
1572588769
Может и слепит из говна конфетку.
Ответить
САДЫЧОК
1572588841
Тедеско очень много уделяет внимание тактике и самое важное , на мой взгляд , сам участвует в тренировках , отыгрывая и подсказывая на каждой позиции .
Ответить
vka1970
1572591203
Главное , что для Теда нет авторитетов и на поле выходят те кто достоин играть, а не те за кого попросили.
Ответить
ilichkadr
1572591937
Интервью по делу. Похоже, что Тедеско стали понимать даже самые прожженные не адекваты. Удачи ему в работе.
Ответить
мы_не_рабы
1572603349
И это здорово! Здорово что к нему не подойдут какие-нибудь "уважаемые люди" и не скажут, что вот этот футболист должен играть. Главное, что бы руководство адекватно оценивало ситуацию и, если не помогало, то хотя бы не мешало.
Ответить
Агасфер
1572603492
Вскрытие покажет,кто есть какой "ху".
Ответить
Plyash
1572640747
Очень достойный ответ для любопытных. Умница, Тед.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+