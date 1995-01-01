Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Тедеско – о том, почему Тиль не сыграл с «Ростовом»: «Меня совершенно не интересует, сколько он стоит»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил отсутствие полузащитника Гуса Тиля в составе команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

    «Гус — отличный игрок, хороший парень. Вопрос его цены, сколько он стоит, меня совершенно не интересует. Я ему это тоже сказал. Мы руководствовались тем, что сегодня два игрока в центре полузащиты должны быть более оборонительного плана. Возможно, в следующем матче будет применена другая схема и Гус сыграет», – отметил Тедеско.

    • Тиль перешел в «Спартак» из «АЗ Алкмаар» летом этого года.
    • Сумма трансфера составила 18 млн евро. Это самая дорогая покупка в истории «Спартака».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74308
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru