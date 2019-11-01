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Примера. «Хетафе» обыграл «Гранаду», «Мальорка» сыграла вничью с «Осасуной»

1 ноября 2019, 01:05
2

Состоялись матчи 11-го тура Примеры. «Мальорка» и «Осасуна» сыграли вничью – 2:2. «Эйбар» и «Хетафе» оказались сильнее своих оппонентов – «Вильярреала» и «Гранады» соответственно.

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Мальорка – Осасуна – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Джуниор, 21 (с пенальти); 1:1 – Кардона, 69; 2:1 – Севилья, 75 (с пенальти); 2:2 – Гарсия, 77.

Эйбар – Вильярреал – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кике, 62; 1:1 – Морено, 88; 2:1 – Орельяна, 90.

Хетафе – Гранада – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Анхель, 35; 2:0 – Арамбарри, 41; 2:1 – Пуэртас, 74; 3:1 – Тимор, 88.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Мальорка Осасуна Эйбар Вильярреал Хетафе Гранада
Комментарии (2)
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Cules2013
1572588641
Ну вот Гранада с первого места и упала на 5-е. За 1 тур) Ребятам удачи. Главное сохраниться и не вылететь, а там уж как попрёт.
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ItalianFootball
1572591844
Ну вот и усё.
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