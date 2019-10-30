«МЮ» зимой может купить Манджукича. Китайский клуб предложил хорвату 9 миллионов в год

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант покупки Марио Манджукича у «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

По данным источника, на 33-летнего хорвата также претендует «Севилья». Чемпионы Италии уже сообщили английскому и испанскому клубам цену на игрока – 5,3 миллионов евро.

Согласно Mirror, главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает Манджукича главной трансферной целью на январь из-за отсутствия игроков атаки для ротации.

28-го октября «Бомбардир» со ссылкой на журналиста Николо Скиру писал о предложении футболисту из Китая с годовой зарплатой в 9 миллионов евро.