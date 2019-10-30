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    «МЮ» зимой может купить Манджукича. Китайский клуб предложил хорвату 9 миллионов в год

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант покупки Марио Манджукича у «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

    По данным источника, на 33-летнего хорвата также претендует «Севилья». Чемпионы Италии уже сообщили английскому и испанскому клубам цену на игрока – 5,3 миллионов евро.

    Согласно Mirror, главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает Манджукича главной трансферной целью на январь из-за отсутствия игроков атаки для ротации.

    28-го октября «Бомбардир» со ссылкой на журналиста Николо Скиру писал о предложении футболисту из Китая с годовой зарплатой в 9 миллионов евро.

    • Хорват перешел в туринский клуб в июле 2015-го года из «Атлетико» за 23,4 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча за команду Маурицио Сарри.

    Источник: Calciomercato

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    30.10.2019 11:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +823

      Sedoi_Goblin 5 часов назад

      Ну и заголовок...Я то,бедолага, подумал,что МЮ в Китай переехал,уфффф....

      0
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      Рейтинг: +2071

      Ruryu 14 часов назад

      А че,Цорн с Федуном,не чешутся?! Или,считают не достойным его?

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