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  • «МЮ» зимой может купить Манджукича. Китайский клуб предложил хорвату 9 миллионов в год

«МЮ» зимой может купить Манджукича. Китайский клуб предложил хорвату 9 миллионов в год

30 октября 2019, 11:41
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант покупки Марио Манджукича у «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

По данным источника, на 33-летнего хорвата также претендует «Севилья». Чемпионы Италии уже сообщили английскому и испанскому клубам цену на игрока – 5,3 миллионов евро.

Согласно Mirror, главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает Манджукича главной трансферной целью на январь из-за отсутствия игроков атаки для ротации.

28-го октября «Бомбардир» со ссылкой на журналиста Николо Скиру писал о предложении футболисту из Китая с годовой зарплатой в 9 миллионов евро.

  • Хорват перешел в туринский клуб в июле 2015-го года из «Атлетико» за 23,4 миллиона евро.
  • В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча за команду Маурицио Сарри.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Манчестер Юнайтед Манджукич Марио
Комментарии (2)
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Ruryu
1572425703
А че,Цорн с Федуном,не чешутся?! Или,считают не достойным его?
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Sedoi_Goblin
1572458374
Ну и заголовок...Я то,бедолага, подумал,что МЮ в Китай переехал,уфффф....
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