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  • Впервые в истории Серии А три вышедших на замену игрока забили по голу. Это удалось футболистам «Дженоа»

Впервые в истории Серии А три вышедших на замену игрока забили по голу. Это удалось футболистам «Дженоа»

27 октября 2019, 08:22
4

Впервые в истории чемпионатов Италии все три вышедшие на замену футболиста одного клуба отличились по разу.

Это случилось в матче 9-го тура Серии А, в котором «Дженоа» обыграл «Брешию».

К концу первого тайма хозяева минимально уступали.

Во втором главный тренер «Дженоа» Тиаго Мотта сделал сразу три замены, выпустив Кевина Агудело, Кристиана Куаме и Горана Пандева.

  • Все три игрока забили по голу и помогли одержать волевую победу.
  • Мотта возглавил «Дженоа» 22 октября, сменив уволенного Аурелио Андреацолли.

Источник: Opta Paolo
Италия. Серия А Дженоа Мотта Тиаго
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1572159446
Скорее всего , эти трое намного сильнее основы !
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Bozigit
1572162625
Шах и мат. Тренер гроссмейстер
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Cules2013
1572169361
круто Мотта начинает тренерскую карьеру
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NEONFOL
1572170854
ещё бы, юве подержи в запасе игуаина, криша и дибалу например, с тем же дженоа, и выпусти голодных зверей во втором тайме. Сомнительное достижение, просто так совпало, хотя для маленького дженоа это какое никакое а достижение
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