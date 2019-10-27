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    Впервые в истории Серии А три вышедших на замену игрока забили по голу. Это удалось футболистам «Дженоа»

    Впервые в истории чемпионатов Италии все три вышедшие на замену футболиста одного клуба отличились по разу.

    Это случилось в матче 9-го тура Серии А, в котором «Дженоа» обыграл «Брешию».

    К концу первого тайма хозяева минимально уступали.

    Во втором главный тренер «Дженоа» Тиаго Мотта сделал сразу три замены, выпустив Кевина Агудело, Кристиана Куаме и Горана Пандева.

    • Все три игрока забили по голу и помогли одержать волевую победу.
    • Мотта возглавил «Дженоа» 22 октября, сменив уволенного Аурелио Андреацолли.

    Источник: Opta Paolo

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    27.10.2019 08:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +149

      NEONFOL 27 октября, 13:07

      ещё бы, юве подержи в запасе игуаина, криша и дибалу например, с тем же дженоа, и выпусти голодных зверей во втором тайме. Сомнительное достижение, просто так совпало, хотя для маленького дженоа это какое никакое а достижение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8596

      Cules2013 27 октября, 12:42

      круто Мотта начинает тренерскую карьеру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1090

      Bozigit 27 октября, 10:50

      Шах и мат. Тренер гроссмейстер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3076

      САДЫЧОК 27 октября, 09:57

      Скорее всего , эти трое намного сильнее основы !

      0
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