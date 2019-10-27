Впервые в истории Серии А три вышедших на замену игрока забили по голу. Это удалось футболистам «Дженоа»

Впервые в истории чемпионатов Италии все три вышедшие на замену футболиста одного клуба отличились по разу.
Это случилось в матче 9-го тура Серии А, в котором «Дженоа» обыграл «Брешию».
К концу первого тайма хозяева минимально уступали.
Во втором главный тренер «Дженоа» Тиаго Мотта сделал сразу три замены, выпустив Кевина Агудело, Кристиана Куаме и Горана Пандева.
- Все три игрока забили по голу и помогли одержать волевую победу.
- Мотта возглавил «Дженоа» 22 октября, сменив уволенного Аурелио Андреацолли.
Источник: Opta Paolo