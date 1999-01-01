Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Левандовски вышел на пятое место по голам в истории Лиги чемпионов

    «Бавария» обыграла «Олимпиакос» со счетом 3:2 в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    В составе команды Нико Ковача дубль оформил нападающий Роберт Левандовски.

    Для экс-футболиста «Боруссии» голы стали 57-м и 58-м на турнире. По этому показателю он обошел Рууда ван Нистелроя (56) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров соревнования.

    Топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов:

    1. Криштиану Роналду, «Ювентус» – 127;

    2. Лионель Месси, «Барселона» – 112;

    3. Рауль, завершил карьеру – 71;

    4. Карим Бензема, «Реал» – 60;

    5. Роберт Левандовски, «Бавария» – 58.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:33
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1259

      Dizayner 28 минут назад

      в итоге эти двое такую планку поставят, что хрен кому нить удастся ее преодолеть в ближайшие .... лет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Севан 7 41 минуту назад

      Бензема 60

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Борийхон 49 минут назад

      Лионель Месси - 112 Бомбардир даже не знает что сколько у кого голов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10973

      Garrincha58 52 минуты назад

      Мбаппе если не сломают должен подтянуться да и Стерлинг тоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1278

      Karpathian 1 час назад

      КриРо и Лео кажутся недостижимыми

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4284

      ivan-football-fan > Karpathian 1 час назад

      Почему "кажутся"?)))+

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74175
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru