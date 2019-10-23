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  • Левандовски вышел на пятое место по голам в истории Лиги чемпионов

Левандовски вышел на пятое место по голам в истории Лиги чемпионов

23 октября 2019, 07:33
14

«Бавария» обыграла «Олимпиакос» со счетом 3:2 в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

В составе команды Нико Ковача дубль оформил нападающий Роберт Левандовски.

Для экс-футболиста «Боруссии» голы стали 57-м и 58-м на турнире. По этому показателю он обошел Рууда ван Нистелроя (56) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров соревнования.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов:

1. Криштиану Роналду, «Ювентус» – 127;

2. Лионель Месси, «Барселона» – 112;

3. Рауль, завершил карьеру – 71;

4. Карим Бензема, «Реал» – 60;

5. Роберт Левандовски, «Бавария» – 58.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Бавария Польша Левандовски Роберт
Комментарии (14)
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Karpathian
1571806657
КриРо и Лео кажутся недостижимыми
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Борийхон
1571810886
Лионель Месси - 112 Бомбардир даже не знает что сколько у кого голов.
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Севан 7
1571811340
Бензема 60
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Dizayner
1571812127
в итоге эти двое такую планку поставят, что хрен кому нить удастся ее преодолеть в ближайшие .... лет
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juvseriy
1571813826
Карьеру завершит будет на третьем месте, голов 80 точно забьет
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Cules2013
1571826994
До Рауля далековато, но Бензема можно обойти.
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sachsen-leipzig
1571830402
Шева с раулем по моему на равно . Бомбардир ты уверен ?
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алдан2014
1571834488
Пора и в ЛЧ делать свой клуб 100 голов
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zigbert
1571834711
Молодец Роберт. Теперь Бензема можно обойти уже в этом сезоне.
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PNZ1985
1571920084
Месси обгонит всех
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