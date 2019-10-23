Левандовски вышел на пятое место по голам в истории Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Олимпиакос» со счетом 3:2 в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

В составе команды Нико Ковача дубль оформил нападающий Роберт Левандовски.

Для экс-футболиста «Боруссии» голы стали 57-м и 58-м на турнире. По этому показателю он обошел Рууда ван Нистелроя (56) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров соревнования.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов:

1. Криштиану Роналду, «Ювентус» – 127;

2. Лионель Месси, «Барселона» – 112;

3. Рауль, завершил карьеру – 71;

4. Карим Бензема, «Реал» – 60;

5. Роберт Левандовски, «Бавария» – 58.