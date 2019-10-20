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    «Опасность номер один для «Ювентуса»». La Gazzetta dello Sport написала статью о Миранчуках

    В преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом» La Gazzetta dello Sport опубликовала материал об Антоне и Алексее Миранчуках.

    «Один правша, а другой левша, один играет под 11-м номером, а другой – под 59-м, а в остальном они одинаковые. «Спартак» отверг их в возрасте 12 лет. «Локомотив» отклонил несколько выгодных предложений по ним летом. Они – опасность номер один для «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

    Их главный учитель – мама Елена. Именно она уехала с детьми из скромного Славянска, чтобы сыновья могли добиться успеха в Москве. Сначала они пришли на просмотр в «Спартак», но их не приняли, так как посчитали братьев «слишком слабыми». Но мать не сдалась, и смогла найти им место в «Локомотиве».

    Алексей – плеймейкер, в этом году он забил шесть голов в 11 играх. Всего у него четыре гола за сборную и 31 – за «Локо». У него отличное видение игры и отличные передачи, не раз он ассистировал своему брату в победных голах. Антон начинал как фланговый игрок, но в прошлом сезоне забил 16 мячей.

    72-летний тренер Юрий Семин сейчас использует его в качестве плеймейкера в «Локомотиве». Директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что отклонил предложение в размере 85 миллионов евро за обоих. «100 миллионов? Почему бы и нет!»

    Симеоне с удовольствием взял бы их в «Атлетико». Алексей помешан на Испании, а у Антона нет предпочтений. Братья выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России в 2018 и 2019 годах. Летом «Локо» тоже отказал «Зениту».

    Мы еще поговорим о них летом, когда они сыграют на Евро-2020 в сборной Черчесова», – говорится в статье.

    • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
    • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.
    • Алексей Миранчук восстановился от травмы и вышел в матче РПЛ с «Ахматом» в основе, Антон может вернуться на поле в конце октября.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1167

      gor77 47 минут назад

      Очень хорошая статья в "La Gazzetta dello Sport"!!!
      Можно лишь из этого обзора добавить слова Чорлуки:
      "Только Алексей может помешать себе стать топом. Антон - великий талант, я ожидаю от него большего".

      0
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      Рейтинг: +2095

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Очень лестные слова. Жаль, что один из них не сыграет, а другой может ещё не осилить все 90 минут в матче с такой супер-командой. Удачи Локо!!!

      2
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      Рейтинг: +7626

      parevg 1 час назад

      Так-то оно так, правда лесть слишком грубая.
      Но, наиболее опасны они когда вместе, а Алексей, к сожалению травмирован...

      0
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      Рейтинг: +2095

      Черкизовский Кот > parevg 1 час назад

      Так наоборот. Лёха уже вернулся, а травмирован Антоха.

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      Рейтинг: +7626

      parevg > Черкизовский Кот 1 час назад

      Да, точно, думаю про одного, пишу про другого.

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