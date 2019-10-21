«Опасность номер один для «Ювентуса»». La Gazzetta dello Sport написала статью о Миранчуках

В преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом» La Gazzetta dello Sport опубликовала материал об Антоне и Алексее Миранчуках.

«Один правша, а другой левша, один играет под 11-м номером, а другой – под 59-м, а в остальном они одинаковые. «Спартак» отверг их в возрасте 12 лет. «Локомотив» отклонил несколько выгодных предложений по ним летом. Они – опасность номер один для «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Их главный учитель – мама Елена. Именно она уехала с детьми из скромного Славянска, чтобы сыновья могли добиться успеха в Москве. Сначала они пришли на просмотр в «Спартак», но их не приняли, так как посчитали братьев «слишком слабыми». Но мать не сдалась, и смогла найти им место в «Локомотиве».

Алексей – плеймейкер, в этом году он забил шесть голов в 11 играх. Всего у него четыре гола за сборную и 31 – за «Локо». У него отличное видение игры и отличные передачи, не раз он ассистировал своему брату в победных голах. Антон начинал как фланговый игрок, но в прошлом сезоне забил 16 мячей.

72-летний тренер Юрий Семин сейчас использует его в качестве плеймейкера в «Локомотиве». Директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что отклонил предложение в размере 85 миллионов евро за обоих. «100 миллионов? Почему бы и нет!»

Симеоне с удовольствием взял бы их в «Атлетико». Алексей помешан на Испании, а у Антона нет предпочтений. Братья выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России в 2018 и 2019 годах. Летом «Локо» тоже отказал «Зениту».

Мы еще поговорим о них летом, когда они сыграют на Евро-2020 в сборной Черчесова», – говорится в статье.