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  • «Опасность номер один для «Ювентуса»». La Gazzetta dello Sport написала статью о Миранчуках

«Опасность номер один для «Ювентуса»». La Gazzetta dello Sport написала статью о Миранчуках

21 октября 2019, 15:37
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В преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом» La Gazzetta dello Sport опубликовала материал об Антоне и Алексее Миранчуках.

«Один правша, а другой левша, один играет под 11-м номером, а другой – под 59-м, а в остальном они одинаковые. «Спартак» отверг их в возрасте 12 лет. «Локомотив» отклонил несколько выгодных предложений по ним летом. Они – опасность номер один для «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Их главный учитель – мама Елена. Именно она уехала с детьми из скромного Славянска, чтобы сыновья могли добиться успеха в Москве. Сначала они пришли на просмотр в «Спартак», но их не приняли, так как посчитали братьев «слишком слабыми». Но мать не сдалась, и смогла найти им место в «Локомотиве».

Алексей – плеймейкер, в этом году он забил шесть голов в 11 играх. Всего у него четыре гола за сборную и 31 – за «Локо». У него отличное видение игры и отличные передачи, не раз он ассистировал своему брату в победных голах. Антон начинал как фланговый игрок, но в прошлом сезоне забил 16 мячей.

72-летний тренер Юрий Семин сейчас использует его в качестве плеймейкера в «Локомотиве». Директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что отклонил предложение в размере 85 миллионов евро за обоих. «100 миллионов? Почему бы и нет!»

Симеоне с удовольствием взял бы их в «Атлетико». Алексей помешан на Испании, а у Антона нет предпочтений. Братья выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России в 2018 и 2019 годах. Летом «Локо» тоже отказал «Зениту».

Мы еще поговорим о них летом, когда они сыграют на Евро-2020 в сборной Черчесова», – говорится в статье.

  • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
  • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.
  • Алексей Миранчук восстановился от травмы и вышел в матче РПЛ с «Ахматом» в основе, Антон может вернуться на поле в конце октября.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Ювентус Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (6)
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Черкизовский Кот
1571661940
Очень лестные слова. Жаль, что один из них не сыграет, а другой может ещё не осилить все 90 минут в матче с такой супер-командой. Удачи Локо!!!
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gor77
1571663438
Очень хорошая статья в "La Gazzetta dello Sport"!!! Можно лишь из этого обзора добавить слова Чорлуки: "Только Алексей может помешать себе стать топом. Антон - великий талант, я ожидаю от него большего".
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portero
1571667758
Осталось за малым, подтвердить делом.
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paracetamol
1571673246
Скорее португал ч-ж. Как его там?
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zigbert
1571758713
Одно время лишь Алексей выходил на поле. Теперь и Антон набрался опыта и ни в чем не уступает брату.
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