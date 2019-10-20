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  • Зидан – после поражения от «Мальорки»: «Не скажу, что я сильно обеспокоен»

Зидан – после поражения от «Мальорки»: «Не скажу, что я сильно обеспокоен»

20 октября 2019, 06:45
5

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Мальорки» в матче 9-го тура Примеры.

«Когда вы начинаете матч таким образом, все осложняется. Мы играли не так, как хотели. Не должно становиться сюрпризом выступление команды, которая играет на своем поле перед своими фанатами. Но почему-то первые 8 минут стали для нас сюрпризом. Они забили и сели в оборону, а мы не смогли найти решение этой проблемы.

Каждые три дня нам нужно подтверждать класс. У нас возникают с этим проблемы. Не скажу, что я сильно обеспокоен, но нам нужно выступать более стабильно. Если мы хотим чего-то достичь в этом году, нам следует играть с большей самоотдачей», – сказал Зидан.

  • «Реал» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Примеры.
  • По итогам тура мадридцы упустили лидерство, уступив первое место в чемпионате «Барселоне».

Источник: AS
Испания. Примера Мальорка Реал Зидан Зинедин
Комментарии (5)
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koli4ka
1571546588
до Рождества Перес ещё потерпит,а потом очевидно вернет проверенного Моуринью
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InterMilLano1908
1571550802
А вот и реал образца нулевых,команда с топ игроками, но без титулов
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Derzkiy1
1571559488
Стоило бы задуматься , подбор игроков топ команды а игры вообще нету , зачем Тибо, Рамоса , Одриасола или как его там , Марсело заигрывать ? Вы же Реал, стариков всегда скидываете ибо зачем продали Роналду,Рауля,Касильяса ? За звёзд футбола перестали бороться на рынке , сейчас это Барселона стада делать ! Азар 28 летний? Он ничем не лучше КриРо , по форме и результативности Роналду на много лучше
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