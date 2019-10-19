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    Зидан – после поражения от «Мальорки»: «Не скажу, что я сильно обеспокоен»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Мальорки» в матче 9-го тура Примеры.

    «Когда вы начинаете матч таким образом, все осложняется. Мы играли не так, как хотели. Не должно становиться сюрпризом выступление команды, которая играет на своем поле перед своими фанатами. Но почему-то первые 8 минут стали для нас сюрпризом. Они забили и сели в оборону, а мы не смогли найти решение этой проблемы.

    Каждые три дня нам нужно подтверждать класс. У нас возникают с этим проблемы. Не скажу, что я сильно обеспокоен, но нам нужно выступать более стабильно. Если мы хотим чего-то достичь в этом году, нам следует играть с большей самоотдачей», – сказал Зидан.

    • «Реал» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Примеры.
    • По итогам тура мадридцы упустили лидерство, уступив первое место в чемпионате «Барселоне».

    Источник: AS

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