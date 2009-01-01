Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Семин – о победе над «Ахматом»: «Не сказал бы, что мы должны были без сомнений брать три очка»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

    «Не сказал бы, что мы должны были без сомнений брать три очка. Хотел бы поблагодарить ребят. В каком бы составе мы ни играли, они очень сконцентрированы и бьются на каждый эпизод.

    Мы переживем этот этап, когда выходим не в оптимальном составе из-за травм. Выздоровление отдельных игроков будет перед матчем с «Ювентусом». Хорошо, что мы завоевали три очка. Магкеев и Куликов – молодцы, не испортили ничего и хорошо играли», – сказал Семин.

    • «Локомотив» в гостях обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.
    • Столичная команда стала единоличным лидером РПЛ.

    Семин – о Джорджевиче: «Перелома нет, но травма существенная»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +793

      Decorhome 1 час назад

      Все было, как не странно, так как Ахмат играл дома, очевидным.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74122
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru