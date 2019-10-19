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  • Семин – о победе над «Ахматом»: «Не сказал бы, что мы должны были без сомнений брать три очка»

Семин – о победе над «Ахматом»: «Не сказал бы, что мы должны были без сомнений брать три очка»

19 октября 2019, 07:54
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Не сказал бы, что мы должны были без сомнений брать три очка. Хотел бы поблагодарить ребят. В каком бы составе мы ни играли, они очень сконцентрированы и бьются на каждый эпизод.

Мы переживем этот этап, когда выходим не в оптимальном составе из-за травм. Выздоровление отдельных игроков будет перед матчем с «Ювентусом». Хорошо, что мы завоевали три очка. Магкеев и Куликов – молодцы, не испортили ничего и хорошо играли», – сказал Семин.

  • «Локомотив» в гостях обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.
  • Столичная команда стала единоличным лидером РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив
Комментарии (1)
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Decorhome
1571464983
Все было, как не странно, так как Ахмат играл дома, очевидным.
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