Мещеряков: «Сборная России должна оформить выход на Евро-2020 на Кипре»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. Гостям нужно набрать очко, чтобы получить путевку на чемпионат.

«Боюсь что-то прогнозировать, но с учетом качества игры, которое было показано в матче с Шотландией (4:0), должны оформить досрочный выход на Евро на Кипре», – считает функционер.