Мещеряков: «Сборная России должна оформить выход на Евро-2020 на Кипре»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. Гостям нужно набрать очко, чтобы получить путевку на чемпионат.
«Боюсь что-то прогнозировать, но с учетом качества игры, которое было показано в матче с Шотландией (4:0), должны оформить досрочный выход на Евро на Кипре», – считает функционер.
- Известно, что в матче не примет участие защитник ЦСКА Марио Фернандес.
- После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).
- Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.
Источник: «Известия»