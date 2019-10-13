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  • Мещеряков: «Сборная России должна оформить выход на Евро-2020 на Кипре»

Мещеряков: «Сборная России должна оформить выход на Евро-2020 на Кипре»

13 октября 2019, 13:47
7

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. Гостям нужно набрать очко, чтобы получить путевку на чемпионат.

«Боюсь что-то прогнозировать, но с учетом качества игры, которое было показано в матче с Шотландией (4:0), должны оформить досрочный выход на Евро на Кипре», – считает функционер.

  • Известно, что в матче не примет участие защитник ЦСКА Марио Фернандес.
  • После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).
  • Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Кипр Россия Локомотив
Комментарии (7)
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84aivengo
1570966160
киприоты вторые ? !!! ау модератор ?
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латунный
1570967432
а судить наши судьи будут .1-2 просерим
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3a zenit
1570968417
чисто проверить удачу поставил 10 руб на 0-5)
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Muboraksho
1570969381
Так и будет, но как Киприоти против Казахов сыграли, надо иметь ввиду...
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Olymp2
1570970744
Должна соска, а не сборная страны
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