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    Мещеряков: «Сборная России должна оформить выход на Евро-2020 на Кипре»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. Гостям нужно набрать очко, чтобы получить путевку на чемпионат.

    «Боюсь что-то прогнозировать, но с учетом качества игры, которое было показано в матче с Шотландией (4:0), должны оформить досрочный выход на Евро на Кипре», – считает функционер.

    • Известно, что в матче не примет участие защитник ЦСКА Марио Фернандес.
    • После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).
    • Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +476

      латунный 5 минут назад

      а судить наши судьи будут .1-2 просерим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1007

      Genz 19 минут назад

      Ничью вырвать с Кипром- за милую душу. Главное в штрафной не фолить. Азмун в атаке, оздоев на подстраховке, кокорин с мамаевым в связке

      1
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      ...
      Рейтинг: +521

      KPCCSPB > Genz 6 минут назад

      Ахахаха, и Кержаков с Сычевым консультацию проведут перед началом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4833

      84aivengo 27 минут назад

      киприоты вторые ? !!! ау модератор ?

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