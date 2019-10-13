Скалони: «Месси и Агуэро точно вернутся в сборную Аргентины в ноябре»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заверил, что форварды Лионель Месси и Серхио Агуэро вернутся в команду в следующем месяце. В 17:00 команда проведет матч с Эквадором.

«Месси не вызван из-за дисквалификации, у Агуэро есть некоторые проблемы. Оба игрока точно вернутся в команду в ноябре», – цитирует Скалони Goal.