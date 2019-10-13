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  • Скалони: «Месси и Агуэро точно вернутся в сборную Аргентины в ноябре»

Скалони: «Месси и Агуэро точно вернутся в сборную Аргентины в ноябре»

13 октября 2019, 13:32

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заверил, что форварды Лионель Месси и Серхио Агуэро вернутся в команду в следующем месяце. В 17:00 команда проведет матч с Эквадором.

«Месси не вызван из-за дисквалификации, у Агуэро есть некоторые проблемы. Оба игрока точно вернутся в команду в ноябре», – цитирует Скалони Goal.

  • Месси дисквалифицирован КОНМЕБОЛ за критику судейства на Кубке Америки-2019.
  • Форвард «Барселоны» на старте сезона восстанавливался от травмы.
  • Агуэро идет вторым в списке бомбардиров текущего сезона АПЛ.

Источник: Goal
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Аргентина Манчестер Сити Барселона Месси Лионель Агуэро Серхио Скалони Лионель
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