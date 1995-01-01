Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Скалони: «Месси и Агуэро точно вернутся в сборную Аргентины в ноябре»

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заверил, что форварды Лионель Месси и Серхио Агуэро вернутся в команду в следующем месяце. В 17:00 команда проведет матч с Эквадором.

    «Месси не вызван из-за дисквалификации, у Агуэро есть некоторые проблемы. Оба игрока точно вернутся в команду в ноябре», – цитирует Скалони Goal.

    • Месси дисквалифицирован КОНМЕБОЛ за критику судейства на Кубке Америки-2019.
    • Форвард «Барселоны» на старте сезона восстанавливался от травмы.
    • Агуэро идет вторым в списке бомбардиров текущего сезона АПЛ.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73983
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru