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    Рахимов может возглавить «Динамо»

    Помимо Мирчи Луческу, кандидатом на пост главного тренера «Динамо» является Рашид Рахимов. Такую информацию сообщил журналист Василий Конов.

    «Один из вариантов помимо румына – Рахимов. Согласия в динамовском руководстве по кандидатам нет. Но, с тем положением дел, что в клубе сейчас, как бы не пришлось сначала искать новое руководство, а уже потом тренера», – написал Конов.

    • В прошлом месяце Рахимов покинул «Ахмат».
    • «Динамо» идет в зоне вылета.
    • И.о. главного тренера москвичей является Кирилл Новиков.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3

      Вальдемар IV 12 минут назад

      васей развелось и все все знают

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      Рейтинг: +236

      Olymp2 33 минуты назад

      Вася знает!

      1
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      Рейтинг: +504

      solodealer 35 минут назад

      Big mistake! (ФИЛЬМ "КРАСОТКА")

      0
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      Рейтинг: +7901

      Serjoga 39 минут назад

      Сейчас ВСЕ могут стать тренерами и Динамо, и Спартака! Подождем официальных сообщений! Хватит уже этих "МОЖЕТ"!

      0
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      Рейтинг: +20953

      gol_kak_sokol 46 минут назад

      Мне очень хотелось бы чтобы пригласили Карреру, чтобы наступил момент истины и законрчились все дискуссии.

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      Рейтинг: +6137

      derrik2000 1 час назад

      С Рахимовым Динамо, конечно, место в зоне ЛЧ не займёт, но в Зоне ЛЕ - вполне возможно.

      0
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      Рейтинг: +7901

      Serjoga > derrik2000 40 минут назад

      Ахмат уже занимает!

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      Рейтинг: +94

      Spaunn7 1 час назад

      Да нууу, совсем что ли из ума выжили . Или это опять бомбардир Отжигают. Рахимов очень слабый тренер. Луческу при всем уважении но пора уже на отдых. Бердыев это очень даже может получиться !

      1
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      Рейтинг: +1001

      Genz 1 час назад

      За миллион евро и почтальон Печкин возглавит Динамо. И ему помогать будут жена, дедушка..

      2
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      Рейтинг: +1045

      neim 1 час назад

      Конечно, Динамо нужен тренер российский, но Рахимов ... не, не то.
      Кстати, я тоже могу возглавить и даже согласен, прям ка Луческу. Но цуко, никто не звонит, наверное телефон мой не знают...

      2
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      Рейтинг: +1024

      омск55 1 час назад

      Рахимов физрук

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      Рейтинг: +3

      Вальдемар IV > омск55 12 минут назад

      прикажете товарища познера высвистать?

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