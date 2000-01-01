Рахимов может возглавить «Динамо»

васей развелось и все все знают
Помимо Мирчи Луческу, кандидатом на пост главного тренера «Динамо» является Рашид Рахимов. Такую информацию сообщил журналист Василий Конов.
«Один из вариантов помимо румына – Рахимов. Согласия в динамовском руководстве по кандидатам нет. Но, с тем положением дел, что в клубе сейчас, как бы не пришлось сначала искать новое руководство, а уже потом тренера», – написал Конов.
- В прошлом месяце Рахимов покинул «Ахмат».
- «Динамо» идет в зоне вылета.
- И.о. главного тренера москвичей является Кирилл Новиков.