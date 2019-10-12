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Рахимов может возглавить «Динамо»

12 октября 2019, 19:19
23

Помимо Мирчи Луческу, кандидатом на пост главного тренера «Динамо» является Рашид Рахимов. Такую информацию сообщил журналист Василий Конов.

«Один из вариантов помимо румына – Рахимов. Согласия в динамовском руководстве по кандидатам нет. Но, с тем положением дел, что в клубе сейчас, как бы не пришлось сначала искать новое руководство, а уже потом тренера», – написал Конов.

  • В прошлом месяце Рахимов покинул «Ахмат».
  • «Динамо» идет в зоне вылета.
  • И.о. главного тренера москвичей является Кирилл Новиков.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Динамо Рахимов Рашид
Комментарии (23)
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Фан666
1570897776
Ещё бердыев и каррера
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Alex-96
1570897984
Давайте Гамулу! Хоть поржем от пресс-конференций!
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portero
1570898073
В Динамо готовы прийти все тренеры без работы, пенсионеры точно все , уже две очереди, одна льготная с ....
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Spaunn7
1570899948
Да нууу, совсем что ли из ума выжили . Или это опять бомбардир Отжигают. Рахимов очень слабый тренер. Луческу при всем уважении но пора уже на отдых. Бердыев это очень даже может получиться !
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derrik2000
1570900351
С Рахимовым Динамо, конечно, место в зоне ЛЧ не займёт, но в Зоне ЛЕ - вполне возможно.
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Serjoga
1570901825
Сейчас ВСЕ могут стать тренерами и Динамо, и Спартака! Подождем официальных сообщений! Хватит уже этих "МОЖЕТ"!
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Olymp2
1570902172
Вася знает!
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Фан666
1570905394
Задрали все. Короче, завтра я возглавлю динамо
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compka
1570907796
Менты считают таджика лучше туркмена? Бердыев бы подошел лучше!
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САДЫЧОК
1570910093
«Динамо» нужен Бердыев , а не какие то Рахимова и тем более Луческу...
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