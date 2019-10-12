Рахимов может возглавить «Динамо»

Помимо Мирчи Луческу, кандидатом на пост главного тренера «Динамо» является Рашид Рахимов. Такую информацию сообщил журналист Василий Конов.

«Один из вариантов помимо румына – Рахимов. Согласия в динамовском руководстве по кандидатам нет. Но, с тем положением дел, что в клубе сейчас, как бы не пришлось сначала искать новое руководство, а уже потом тренера», – написал Конов.