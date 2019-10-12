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  • Агент: «Луческу дал согласие возглавить московское «Динамо»

Агент: «Луческу дал согласие возглавить московское «Динамо»

12 октября 2019, 18:22
19

Румынский специалист Мирча Луческу согласился возглавить московское «Динамо». Об этом сообщил агент тренера Аркадий Запорожану.

«В данный момент в переговорах Мирчи и московского «Динамо» пауза. Мирча хочет возглавить «Динамо». Мы дали свое согласие, но сейчас решаются некоторые организационные вопросы», – отметил Запорожану.

  • «Динамо» ищет нового главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова.
  • После 12 туров «Динамо» занимает предпоследнее место в РПЛ, набрав 10 очков.
  • Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую специалист возглавлял с 2017 по 2019 годы.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Луческу Мирча
Комментарии (19)
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Dellleone
1570894005
Возвращение нытика.
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bizhan10
1570894187
Я бы посмотрел на это.
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Serjoga
1570895513
Да здравствует ФНЛ! Судьи, держитесь! Нытье начнется! Точнее продолжится от Луческу! Лучше уж Петреску, чем Луческу!
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Борис23
1570895524
Вроде писали что правление ВТБ поддерживает Новикова в качестве и. о. главного тренера.
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portero
1570896053
Плохое решение.
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ALEX TARAN
1570898201
Возращение блудного будулая...)))
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TOL47
1570899427
Только его, мы его уже видели в Зените, в Шахтере он Бразил набрал, а тех учить играть не надо, они сами знают что на поле делать.
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Olymp2
1570902250
Читай выше - Вася знает.... Агент - нет!!!
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MaxRnD
1570904078
Он бы с лёгкостью согласился и ВТБ возглавить
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zigbert
1570973078
Это будет рискованным шагом Динамо.
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