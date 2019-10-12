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    Агент: «Луческу дал согласие возглавить московское «Динамо»

    Румынский специалист Мирча Луческу согласился возглавить московское «Динамо». Об этом сообщил агент тренера Аркадий Запорожану.

    «В данный момент в переговорах Мирчи и московского «Динамо» пауза. Мирча хочет возглавить «Динамо». Мы дали свое согласие, но сейчас решаются некоторые организационные вопросы», – отметил Запорожану.

    • «Динамо» ищет нового главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова.
    • После 12 туров «Динамо» занимает предпоследнее место в РПЛ, набрав 10 очков.
    • Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую специалист возглавлял с 2017 по 2019 годы.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +127

      Борис23 6 минут назад

      Вроде писали что правление ВТБ поддерживает Новикова в качестве и. о. главного тренера.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7884

      Serjoga 6 минут назад

      Да здравствует ФНЛ! Судьи, держитесь! Нытье начнется! Точнее продолжится от Луческу! Лучше уж Петреску, чем Луческу!

      0
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      Рейтинг: +24

      bizhan10 28 минут назад

      Я бы посмотрел на это.

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      Рейтинг: +7884

      Serjoga > bizhan10 5 минут назад

      Посмотришь! Послушаешь и почитаешь!

      0
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      Рейтинг: +2115

      Dellleone 31 минуту назад

      Возвращение нытика.

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