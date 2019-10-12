Агент: «Луческу дал согласие возглавить московское «Динамо»

Румынский специалист Мирча Луческу согласился возглавить московское «Динамо». Об этом сообщил агент тренера Аркадий Запорожану.
«В данный момент в переговорах Мирчи и московского «Динамо» пауза. Мирча хочет возглавить «Динамо». Мы дали свое согласие, но сейчас решаются некоторые организационные вопросы», – отметил Запорожану.
- «Динамо» ищет нового главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова.
- После 12 туров «Динамо» занимает предпоследнее место в РПЛ, набрав 10 очков.
- Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую специалист возглавлял с 2017 по 2019 годы.
Источник: Sport24