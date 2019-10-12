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«Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе

12 октября 2019, 11:52
14

Руководство «Барселоны» определило пять кандидатур на замену нападающему Луису Суаресу, которому в январе исполнится 33 года.

По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

При этом главными целями «Барсы» считаются Мбаппе и Кейн.

Сообщается, что решение о приобретении нового форварда будет приниматься летом с учетом бомбардирских показателей Суареса, который в этом сезоне уже забил шесть голов в восьми матчах. Если уругваец продолжит в том же духе, то покупку нападающего клуб может отложить до 2021 года.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Суарес Луис Фирмино Роберто Кейн Гарри Рэшфорд Маркус Мбаппе Килиан Мартинес Лаутаро
Комментарии (14)
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oyabun
1570871424
Так и чем же Барселону не устраивает Суарес?
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Павел Буре
1570871975
ага особенно Мбаппе, на него надо 250 лямов, и где барса их возьмет??
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Dizayner
1570872455
тогда и на замену месси тоже ищите, которому тоже 33 стукнет в след году)))
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Derzkiy1
1570873898
У Барсы лет за 10 приобретения как в игре FIFA кого хочу того и куплю
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la verdad
1570878492
Может Гризманна и Дембеле пора заменить за «несоответствие»???
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Cules2013
1570888599
Рэшфорд - точно нет. Мбаппе - идеально, но это будет сложно. Кейн крут, но фактор англичанина в Испании, очень редко из этого дело выходит. Хотя бы я на него в Барсе глянул. Фирмино и Мартинес несколько попроще игроки. Я думаю, что имеет смысл продать Коута, Дембеле, Ракитича и Суареза. И это где-то на 70% покроет покупку сразу 2 напов. Допустим, Мбаппе и Мартинеса.
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