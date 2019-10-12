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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе

    Руководство «Барселоны» определило пять кандидатур на замену нападающему Луису Суаресу, которому в январе исполнится 33 года.

    По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

    При этом главными целями «Барсы» считаются Мбаппе и Кейн.

    Сообщается, что решение о приобретении нового форварда будет приниматься летом с учетом бомбардирских показателей Суареса, который в этом сезоне уже забил шесть голов в восьми матчах. Если уругваец продолжит в том же духе, то покупку нападающего клуб может отложить до 2021 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1556

      Derzkiy1 54 минуты назад

      У Барсы лет за 10 приобретения как в игре FIFA кого хочу того и куплю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1232

      Dizayner 1 час назад

      тогда и на замену месси тоже ищите, которому тоже 33 стукнет в след году)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1158

      Павел Буре 1 час назад

      ага особенно Мбаппе, на него надо 250 лямов, и где барса их возьмет??

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20466

      oyabun 1 час назад

      Так и чем же Барселону не устраивает Суарес?

      0
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      ...
      Рейтинг: +372

      ursosan > oyabun 1 час назад

      Думаю возрастом

      2
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