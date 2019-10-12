«Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе

Руководство «Барселоны» определило пять кандидатур на замену нападающему Луису Суаресу, которому в январе исполнится 33 года.

По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

При этом главными целями «Барсы» считаются Мбаппе и Кейн.

Сообщается, что решение о приобретении нового форварда будет приниматься летом с учетом бомбардирских показателей Суареса, который в этом сезоне уже забил шесть голов в восьми матчах. Если уругваец продолжит в том же духе, то покупку нападающего клуб может отложить до 2021 года.