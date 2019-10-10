Тренер Польши U21: «Три часа ждали, когда полетим в Екатеринбург. Думали, на автобусе придется ехать, по российским дорогам это очень трудно»

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич рассказал о путешествии в Екатеринбург на матч с Россией.

«Капитан самолета сказал, что нужно полететь в Челябинск, потому что что-то случилось. Мы не знали, что такое. Когда были уже в Челябинске, получили смс от нашего президента. Три часа ждали, не знали, когда полетим в Екатеринбург. Думали, что на автобусе придется ехать 200 километров. Это много. В России дороги такие... Показывали, что четыре часа на автобусе ехать, это очень трудно», – сказал Михневич на видео, опубликованном в телеграм-канале «Мутко против».

Ранее сообщалось, что по причине аварийной посадки Ан-12 может не состояться матч молодежных сборных России и Польши. Boeing с молодежной сборной Польши сел в Челябинске вместо аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.