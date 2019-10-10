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  • Тренер Польши U21: «Три часа ждали, когда полетим в Екатеринбург. Думали, на автобусе придется ехать, по российским дорогам это очень трудно»

Тренер Польши U21: «Три часа ждали, когда полетим в Екатеринбург. Думали, на автобусе придется ехать, по российским дорогам это очень трудно»

10 октября 2019, 18:20
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Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич рассказал о путешествии в Екатеринбург на матч с Россией.

«Капитан самолета сказал, что нужно полететь в Челябинск, потому что что-то случилось. Мы не знали, что такое. Когда были уже в Челябинске, получили смс от нашего президента. Три часа ждали, не знали, когда полетим в Екатеринбург. Думали, что на автобусе придется ехать 200 километров. Это много. В России дороги такие... Показывали, что четыре часа на автобусе ехать, это очень трудно», – сказал Михневич на видео, опубликованном в телеграм-канале «Мутко против».

Ранее сообщалось, что по причине аварийной посадки Ан-12 может не состояться матч молодежных сборных России и Польши. Boeing с молодежной сборной Польши сел в Челябинске вместо аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

  • Матч российской и польской команд должен начаться в пятницу в 17:00 мск (19:00 по местному времени).
  • Польша занимает первое место в группе с 6 очками, Россия – третье с 4 очками.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Европа Польша Россия (мол)
Комментарии (4)
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GSmall
1570723577
Я бы сказал,ето сравни каторге.Особенно в том районе)
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panmon
1570726962
Лучше за 4 часа доехать на автобусе, чем сначала 3 часа ждать в аэропорту, не зная как и что сложится, а потом еще лететь в аэропорт в котором недавно что-то случилось:)
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