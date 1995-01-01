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    Тренер Польши U21: «Три часа ждали, когда полетим в Екатеринбург. Думали, на автобусе придется ехать, по российским дорогам это очень трудно»

    Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич рассказал о путешествии в Екатеринбург на матч с Россией.

    «Капитан самолета сказал, что нужно полететь в Челябинск, потому что что-то случилось. Мы не знали, что такое. Когда были уже в Челябинске, получили смс от нашего президента. Три часа ждали, не знали, когда полетим в Екатеринбург. Думали, что на автобусе придется ехать 200 километров. Это много. В России дороги такие... Показывали, что четыре часа на автобусе ехать, это очень трудно», – сказал Михневич на видео, опубликованном в телеграм-канале «Мутко против».

    Ранее сообщалось, что по причине аварийной посадки Ан-12 может не состояться матч молодежных сборных России и Польши. Boeing с молодежной сборной Польши сел в Челябинске вместо аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

    • Матч российской и польской команд должен начаться в пятницу в 17:00 мск (19:00 по местному времени).
    • Польша занимает первое место в группе с 6 очками, Россия – третье с 4 очками.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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