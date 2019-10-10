E1: матч молодежных сборных России и Польши под угрозой срыва из-за аварийной посадки Ан-12

По причине аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге может не состояться матч молодежных сборных России и Польши, который должен пройти в пятницу вечером на Центральном стадионе.

Boeing с командой Польши летит в направлении Екатеринбурга, сообщает E1. По данным Flightradar24, борт находится в воздушном пространстве Башкирии.

Самолет не сможет приземлиться в Екатеринбурге, и может быть отправлен в Пермь, Челябинск или Тюмень. На четверг у поляков запланирована предматчевая тренировка. Сейчас она, как и весь матч, под угрозой срыва. Есть вероятность, что экипаж Boeing попробует дождаться разрешения на посадку в Кольцово.