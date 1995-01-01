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    E1: матч молодежных сборных России и Польши под угрозой срыва из-за аварийной посадки Ан-12

    По причине аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге может не состояться матч молодежных сборных России и Польши, который должен пройти в пятницу вечером на Центральном стадионе.

    Boeing с командой Польши летит в направлении Екатеринбурга, сообщает E1. По данным Flightradar24, борт находится в воздушном пространстве Башкирии.

    Самолет не сможет приземлиться в Екатеринбурге, и может быть отправлен в Пермь, Челябинск или Тюмень. На четверг у поляков запланирована предматчевая тренировка. Сейчас она, как и весь матч, под угрозой срыва. Есть вероятность, что экипаж Boeing попробует дождаться разрешения на посадку в Кольцово.

    • Сборная России прилетела в Екатеринбург в среду.
    • Военный Ан-12 сел «на брюхо» в аэропорту Кольцово в четверг утром. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Из-за инцидента аэропорт временно прекратил работу.
    • Матч должен начаться в пятницу в 17:00 мск (19:00 по местному времени).
    • Польша занимает первое место в группе с 6 очками, Россия – третье с 4 очками.

    Источник: E1

    E1.ru – портал о новостях Екатеринбурга, основан в 1996 году. Количество уникальных посетителей в месяц - около 11 миллионов.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +585

      Сенситив 45 минут назад

      играть уже не сможет, пусть молодой, но обосравшийся поляк,
      что нашей молодёжке победить поможет, как-то так...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3623

      paracetamol 2 часа назад

      Бог мой, на каком старье летает сборная!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      seth343 > paracetamol 2 часа назад

      Да это не сборная на ан12

      1
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