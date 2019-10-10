Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • E1: матч молодежных сборных России и Польши под угрозой срыва из-за аварийной посадки Ан-12

E1: матч молодежных сборных России и Польши под угрозой срыва из-за аварийной посадки Ан-12

10 октября 2019, 13:24
4

По причине аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге может не состояться матч молодежных сборных России и Польши, который должен пройти в пятницу вечером на Центральном стадионе.

Boeing с командой Польши летит в направлении Екатеринбурга, сообщает E1. По данным Flightradar24, борт находится в воздушном пространстве Башкирии.

Самолет не сможет приземлиться в Екатеринбурге, и может быть отправлен в Пермь, Челябинск или Тюмень. На четверг у поляков запланирована предматчевая тренировка. Сейчас она, как и весь матч, под угрозой срыва. Есть вероятность, что экипаж Boeing попробует дождаться разрешения на посадку в Кольцово.

  • Сборная России прилетела в Екатеринбург в среду.
  • Военный Ан-12 сел «на брюхо» в аэропорту Кольцово в четверг утром. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Из-за инцидента аэропорт временно прекратил работу.
  • Матч должен начаться в пятницу в 17:00 мск (19:00 по местному времени).
  • Польша занимает первое место в группе с 6 очками, Россия – третье с 4 очками.

Источник: E1

E1.ru – портал о новостях Екатеринбурга, основан в 1996 году. Количество уникальных посетителей в месяц - около 11 миллионов.

Европа Россия (мол) Польша
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1570703225
Бог мой, на каком старье летает сборная!
Ответить
Сенситив
1570709935
играть уже не сможет, пусть молодой, но обосравшийся поляк, что нашей молодёжке победить поможет, как-то так...))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+