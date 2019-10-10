E1: матч молодежных сборных России и Польши под угрозой срыва из-за аварийной посадки Ан-12

По причине аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге может не состояться матч молодежных сборных России и Польши, который должен пройти в пятницу вечером на Центральном стадионе.
Boeing с командой Польши летит в направлении Екатеринбурга, сообщает E1. По данным Flightradar24, борт находится в воздушном пространстве Башкирии.
Самолет не сможет приземлиться в Екатеринбурге, и может быть отправлен в Пермь, Челябинск или Тюмень. На четверг у поляков запланирована предматчевая тренировка. Сейчас она, как и весь матч, под угрозой срыва. Есть вероятность, что экипаж Boeing попробует дождаться разрешения на посадку в Кольцово.
- Сборная России прилетела в Екатеринбург в среду.
- Военный Ан-12 сел «на брюхо» в аэропорту Кольцово в четверг утром. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Из-за инцидента аэропорт временно прекратил работу.
- Матч должен начаться в пятницу в 17:00 мск (19:00 по местному времени).
- Польша занимает первое место в группе с 6 очками, Россия – третье с 4 очками.
Источник: E1
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