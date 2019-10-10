Самолет с молодежкой Польши приземлился в Челябинске. Boeing не смог сесть в Екатеринбурге из-за аварии Ан-12

Boeing с молодежной сборной Польши сел в Челябинске вместо аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
«Самолет с молодежной сборной Польши 20 минут назад из города Познань приземлился в нашем аэропорту. Перелет в Екатеринбург? Пока нет никакой информации», – сказали в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Ранее сообщалось, что по причине аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге может не состояться матч молодежных сборных России и Польши, который должен пройти в пятницу вечером на Центральном стадионе.
- В четверг утром Ан-12 сел «на брюхо» в аэропорту Кольцово. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
- Матч российской и польской команд должен начаться в пятницу в 17:00 мск (19:00 по местному времени).
- Польша занимает первое место в группе с 6 очками, Россия – третье с 4 очками.
Источник: Sport24