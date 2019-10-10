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  • Самолет с молодежкой Польши приземлился в Челябинске. Boeing не смог сесть в Екатеринбурге из-за аварии Ан-12

Самолет с молодежкой Польши приземлился в Челябинске. Boeing не смог сесть в Екатеринбурге из-за аварии Ан-12

10 октября 2019, 16:29
3

Boeing с молодежной сборной Польши сел в Челябинске вместо аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

«Самолет с молодежной сборной Польши 20 минут назад из города Познань приземлился в нашем аэропорту. Перелет в Екатеринбург? Пока нет никакой информации», – сказали в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Ранее сообщалось, что по причине аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге может не состояться матч молодежных сборных России и Польши, который должен пройти в пятницу вечером на Центральном стадионе.

  • В четверг утром Ан-12 сел «на брюхо» в аэропорту Кольцово. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
  • Матч российской и польской команд должен начаться в пятницу в 17:00 мск (19:00 по местному времени).
  • Польша занимает первое место в группе с 6 очками, Россия – третье с 4 очками.

Источник: Sport24
Европа Россия (мол) Польша
Комментарии (3)
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Я - легенда
1570717851
Я представляю, что там поляки подумали, вспоминая историю с Качиньский под Смоленском ;)
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Argon
1570721167
Надо было в Магадане сажать.
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