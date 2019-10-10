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    Самолет с молодежкой Польши приземлился в Челябинске. Boeing не смог сесть в Екатеринбурге из-за аварии Ан-12

    Boeing с молодежной сборной Польши сел в Челябинске вместо аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

    «Самолет с молодежной сборной Польши 20 минут назад из города Познань приземлился в нашем аэропорту. Перелет в Екатеринбург? Пока нет никакой информации», – сказали в пресс-службе аэропорта Челябинска.

    Ранее сообщалось, что по причине аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге может не состояться матч молодежных сборных России и Польши, который должен пройти в пятницу вечером на Центральном стадионе.

    • В четверг утром Ан-12 сел «на брюхо» в аэропорту Кольцово. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
    • Матч российской и польской команд должен начаться в пятницу в 17:00 мск (19:00 по местному времени).
    • Польша занимает первое место в группе с 6 очками, Россия – третье с 4 очками.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +941

      Argon 18 минут назад

      Надо было в Магадане сажать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +503

      Я - легенда 1 час назад

      Я представляю, что там поляки подумали, вспоминая историю с Качиньский под Смоленском ;)

      0
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      Рейтинг: +1453

      Томик > Я - легенда 39 минут назад

      Плевать на то, что думают поляки. Всё равно ничего хорошего от них не дождёшься.

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      Рейтинг: -55

      Аденн 2 часа назад

      задохнутся нах.й поляки, в Челябинске то.

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