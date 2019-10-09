Марсело вернулся в общую группу «Реала» после травмы

Защитник «Реала» Марсело вернулся к тренировкам в общей группе.
Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, бразилец полностью восстановился после травмы бедра, полученной в преддверии матча 8-го тура Примеры с «Гранадой» (4:2).
Защитник Начо Фернандес, а также полузащитники Тони Кроос и Марко Асенсио продолжают процесс восстановления. Защитник Ферлан Менди работает по индивидуальной программе.
- В следующем туре «Реал» сыграет с «Мальоркой». Встреча запланирована на 19 октября.
- «Реал» занимает первое место в таблице Примеры после восьми туров, имея в своeм активе 18 очков.