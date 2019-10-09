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    Марсело вернулся в общую группу «Реала» после травмы

    Защитник «Реала» Марсело вернулся к тренировкам в общей группе.

    Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, бразилец полностью восстановился после травмы бедра, полученной в преддверии матча 8-го тура Примеры с «Гранадой» (4:2).

    Защитник Начо Фернандес, а также полузащитники Тони Кроос и Марко Асенсио продолжают процесс восстановления. Защитник Ферлан Менди работает по индивидуальной программе.

    • В следующем туре «Реал» сыграет с «Мальоркой». Встреча запланирована на 19 октября.
    • «Реал» занимает первое место в таблице Примеры после восьми туров, имея в своeм активе 18 очков.

    Источник: официальный сайт «Реала»

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