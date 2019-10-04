Марсело получил мышечное повреждение. У «Реала» не осталось здоровых левых защитников

И в это время защитник реала ашраф хакими делает дубль в лч за счет чего БД побеждает. А защитники реала....
Защитник «Реала» Марсело вновь выбыл из строя из-за травмы.
Как сообщает официальный сайт клуба, у бразильца диагностировано растяжение бицепса бедра правой ноги.
Сроки восстановления 31-летнего футболиста пока неизвестны.
Ранее травмировались Ферлан Менди и Начо, поэтому у «Реала» не осталось здоровых левых защитников.
В субботу мадридцы дома сыграют с «Гранадой» в матче 8-го тура Примеры.