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    Марсело получил мышечное повреждение. У «Реала» не осталось здоровых левых защитников

    Защитник «Реала» Марсело вновь выбыл из строя из-за травмы.

    Как сообщает официальный сайт клуба, у бразильца диагностировано растяжение бицепса бедра правой ноги.

    Сроки восстановления 31-летнего футболиста пока неизвестны.

    Ранее травмировались Ферлан Менди и Начо, поэтому у «Реала» не осталось здоровых левых защитников.

    В субботу мадридцы дома сыграют с «Гранадой» в матче 8-го тура Примеры.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8655

      DeStar 25 минут назад

      И в это время защитник реала ашраф хакими делает дубль в лч за счет чего БД побеждает. А защитники реала....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8655

      DeStar 27 минут назад

      одриоссола, твой выход налево

      0
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