Семин: «Если бы «Локомотиву» дали на один день больше на подготовку, результат игры с «Атлетико» был бы другим»

Да хоть и два лишних дня дали бы,но результат был таким же ,потому что для победы с испанскими ,португальскими,итальянскими,французскими командами надо биться,так же как Зенит недавно бился с Бенфикой! Зарплаты всех тех команд напрямую зависят от побед в еврокубках и за эти деньги они серьезно сражаются! А у нас-ну проиграли,а деньги все равно идут нехилые
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин полагает, что его команде перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» не хватило дня на подготовку. Россияне проиграли 0:2.
– Считаю, если бы у нас оставалось чуть-чуть больше сил, сыграли бы лучше. А расстройство — это нормально. Все его испытывают, когда терпят неудачу.
— Если бы у «Локо» оказалось на один день больше на подготовку, о чем вы просили РПЛ, результат мог бы стать другим?
— Конечно. И был бы.
- «Локомотив» в группе Лиги чемпионов идет третьим.
- 22 октября россияне сыграют с «Ювентусом» в Италии.
- «Локомотив» лидирует в РПЛ.