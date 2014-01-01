Семин: «Если бы «Локомотиву» дали на один день больше на подготовку, результат игры с «Атлетико» был бы другим»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин полагает, что его команде перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» не хватило дня на подготовку. Россияне проиграли 0:2.

– Считаю, если бы у нас оставалось чуть-чуть больше сил, сыграли бы лучше. А расстройство — это нормально. Все его испытывают, когда терпят неудачу.

— Если бы у «Локо» оказалось на один день больше на подготовку, о чем вы просили РПЛ, результат мог бы стать другим?

— Конечно. И был бы.