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    Семин: «Если бы «Локомотиву» дали на один день больше на подготовку, результат игры с «Атлетико» был бы другим»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин полагает, что его команде перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» не хватило дня на подготовку. Россияне проиграли 0:2.

    – Считаю, если бы у нас оставалось чуть-чуть больше сил, сыграли бы лучше. А расстройство — это нормально. Все его испытывают, когда терпят неудачу.

    — Если бы у «Локо» оказалось на один день больше на подготовку, о чем вы просили РПЛ, результат мог бы стать другим?

    — Конечно. И был бы.

    • «Локомотив» в группе Лиги чемпионов идет третьим.
    • 22 октября россияне сыграют с «Ювентусом» в Италии.
    • «Локомотив» лидирует в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2204

      nemolod 59 секунд назад

      Да хоть и два лишних дня дали бы,но результат был таким же ,потому что для победы с испанскими ,португальскими,итальянскими,французскими командами надо биться,так же как Зенит недавно бился с Бенфикой! Зарплаты всех тех команд напрямую зависят от побед в еврокубках и за эти деньги они серьезно сражаются! А у нас-ну проиграли,а деньги все равно идут нехилые

      0
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      Рейтинг: +3745

      alp 3 минуты назад

      чета палыч разнылся в последнее время...

      0
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      Рейтинг: +1242

      srg38 4 минуты назад

      Юрий Павлович, забыли эту игру и двигаемся дальше, а подобные комментарии уже выглядят нелепо.

      0
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      Рейтинг: +2061

      Dellleone 10 минут назад

      Ага , а ещё 1 день вы бы всех вообще порвали. Хватит ныть посиотрел ьы на Апл сколько они играют и ни кто не ноет !

      -1
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      Рейтинг: +5166

      Антибиотик > Dellleone 1 минуту назад

      За АПЛ уже давно всё написали, но с тебя, как с гуся вода. Если бы у Англии была такая же территория, как у России, то у них футболисты на перелетах бы умирали от истощения с таким графиком.

      0
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      Рейтинг: +3123

      momwig_ 10 минут назад

      Их было 5, нас - 25. Дрались, дрались - пока не сравнялись. Бросились бежать. Да мы б им так наподдали!.. Если б они нас догнали.

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      Рейтинг: +894

      mig28 13 минут назад

      Вечно недоволен графиком..то морозы, то мало дней на отдых...все так играют, пора привыкнуть, либо забить на еврокубки

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      Рейтинг: +32

      Guinnesss 15 минут назад

      Ничейка сто процентов

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      Рейтинг: +285

      ТОПТЫГИН 23 минуты назад

      Вот дешёвый гусь)))

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