Главный тренер «Ромы» Фонсека дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека дисквалифицирован на два матча Серии А.

По информации источника, Фонсека наказан подобной санкцией за оскорбление Давиде Массы – главного арбитра матча 7-го тура чемпионата с «Кальяри» (1:1). Кроме того, римский клуб оштрафован на 15 тысяч евро за появление на поле спортивного директора Нуну Романо, который не имел права там находится.