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    Черчесов: «Главное, чтобы в «Спартаке» был тренер, который даeт результат»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал проблемы столичных «Динамо» и «Спартака», а также высказался о том, как это влияет на кадровую политику национальной команды.

    «Нам нужно, чтобы клубы уже определились с тренерами. Вот сейчас у нас из «Динамо» ни одного игрока нет в сборной – это же не случайно, люди не показывают свой уровень. Фамилии звучат разные: молодого, опытного, Валерий Георгиевич Газзаев, Новиков. Клубам нужно определиться, мы зависим от них. Повторюсь, нет сейчас у «Динамо» игроков, мы же не специально их не вызываем. Готовности у них нет.

    Главное, чтобы в «Спартаке» был тренер, который даeт результат. В «Спартаке» есть игроки, которые приходят готовыми и готовы играть во всех отношениях. Мы никогда не затронули ни один клубный вопрос: кто играет, когда играет, как тренирует, кого берут. Мы смотрим на решения клубов, принимаем их и отталкиваемся от них», – сказал Черчесов.

    • По итогам 12 туров «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» – 15-е.
    • 29 сентября пост главного тренера «Спартака» покинул Олег Кононов, спустя неделю его примеру последовал Дмитрий Хохлов из «Динамо».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6094

      piligrim1986 11 минут назад

      Главное, чтобы в «Спартаке» был тренер, который даeт люлей, всем. не смотря на регалии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7446

      alex1951 41 минуту назад

      Я чё то не понял ,ничьи и поражения
      - это не результаты ,как таковые?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5231

      Агасфер 44 минуты назад

      Мощщщщщщщщщщщная мысля!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +4698

      ilichkadr 1 час назад

      Набор слов с использованием местных идиоматических выражений. Сам-то понял, что сказал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      GermanVo 1 час назад

      Главное, чтоб в Спартаке игру кто-то поставил, чтоб в обороне проходного двора не было, чтоб разрывы между линиями исчезли и наконец, чтоб игроки понимали друг друга и чувствовали, и тогда придёт результат.

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