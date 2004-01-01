Черчесов: «Главное, чтобы в «Спартаке» был тренер, который даeт результат»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал проблемы столичных «Динамо» и «Спартака», а также высказался о том, как это влияет на кадровую политику национальной команды.

«Нам нужно, чтобы клубы уже определились с тренерами. Вот сейчас у нас из «Динамо» ни одного игрока нет в сборной – это же не случайно, люди не показывают свой уровень. Фамилии звучат разные: молодого, опытного, Валерий Георгиевич Газзаев, Новиков. Клубам нужно определиться, мы зависим от них. Повторюсь, нет сейчас у «Динамо» игроков, мы же не специально их не вызываем. Готовности у них нет.

Главное, чтобы в «Спартаке» был тренер, который даeт результат. В «Спартаке» есть игроки, которые приходят готовыми и готовы играть во всех отношениях. Мы никогда не затронули ни один клубный вопрос: кто играет, когда играет, как тренирует, кого берут. Мы смотрим на решения клубов, принимаем их и отталкиваемся от них», – сказал Черчесов.