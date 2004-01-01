Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Агент Чельцов: «Милан» был готов продать Андре Силву в «Динамо» за 15-18 миллионов»

    Агент Дмитрий Чельцов рассказал о переговорах с московским «Динамо» по переходу нападающего «Милана» Андре Силвы.

    «Итальянцы готовы были отдать Андре за 15-18 миллионов евро, а игрок согласился ехать в Москву. В «Динамо» сказали, что футболист хороший, но зависимый, ему нужно подносить снаряды. По их словам, они ищут нападающего, который может индивидуально обыграть, сам себе создать момент», – сказал Чельцов.

    Агент также рассказал о том, что в летнее трансферное окно предлагал «Зениту» форварда лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта, однако в питерском клубе ответили отказом.

    • Силва на правах аренды перешел из «Милана» в «Айнтрахт».
    • Рыночная стоимость 23-летнего форварда – 22 миллиона евро.

    Источник: «Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:19
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      fedser 27 минут назад

      уже нашли - Нжи, Филип, и т.д. и т.п.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5229

      Агасфер 46 минут назад

      Скоро мы узнаем фамилии всех агентов-преступников,уничтожающих наш футбол.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73919
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru