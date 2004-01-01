Агент Чельцов: «Милан» был готов продать Андре Силву в «Динамо» за 15-18 миллионов»

Агент Дмитрий Чельцов рассказал о переговорах с московским «Динамо» по переходу нападающего «Милана» Андре Силвы.

«Итальянцы готовы были отдать Андре за 15-18 миллионов евро, а игрок согласился ехать в Москву. В «Динамо» сказали, что футболист хороший, но зависимый, ему нужно подносить снаряды. По их словам, они ищут нападающего, который может индивидуально обыграть, сам себе создать момент», – сказал Чельцов.

Агент также рассказал о том, что в летнее трансферное окно предлагал «Зениту» форварда лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта, однако в питерском клубе ответили отказом.