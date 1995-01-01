Дзюба набрал 5+6 очков по системе «гол+пас» в 12-ти играх РПЛ

Чему кто то радуется ?
Он забил 7 голов в лиге Чемпионов...и это для нас супер !!!
Для сравнения Криштик забил больше ста голов !!!
Это пипец в какой жопе Российский футбол.
«Зенит» играет с «Уралом» на выезде в 12-м туре чемпионата России (2:0, перерыв).
Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе гостей и на третьей минуте ассистировал защитнику Браниславу Ивановичу.
На данный момент у форварда сборной России 11 очков (5+6) по системе «гол+пас» в сезоне Премьер-лиги.
- В двух матчах Лиги чемпионов Дзюба забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
- По итогам второго тура групповой стадии ЛЧ игрок вошел в символическую сборную от WhoScored.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Зенит».