Дзюба набрал 5+6 очков по системе «гол+пас» в 12-ти играх РПЛ

«Зенит» играет с «Уралом» на выезде в 12-м туре чемпионата России (2:0, перерыв).

Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе гостей и на третьей минуте ассистировал защитнику Браниславу Ивановичу.

На данный момент у форварда сборной России 11 очков (5+6) по системе «гол+пас» в сезоне Премьер-лиги.