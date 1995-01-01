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    Дзюба набрал 5+6 очков по системе «гол+пас» в 12-ти играх РПЛ

    «Зенит» играет с «Уралом» на выезде в 12-м туре чемпионата России (2:0, перерыв).

    Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе гостей и на третьей минуте ассистировал защитнику Браниславу Ивановичу.

    На данный момент у форварда сборной России 11 очков (5+6) по системе «гол+пас» в сезоне Премьер-лиги.

    • В двух матчах Лиги чемпионов Дзюба забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
    • По итогам второго тура групповой стадии ЛЧ игрок вошел в символическую сборную от WhoScored.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Зенит».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии9
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      Рейтинг: +616

      Sky Spartak 16 минут назад

      Чему кто то радуется ?
      Он забил 7 голов в лиге Чемпионов...и это для нас супер !!!
      Для сравнения Криштик забил больше ста голов !!!
      Это пипец в какой жопе Российский футбол.

      0
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      Рейтинг: +519

      ProstoPolzovatel 56 минут назад

      Неплохо...Интересно посмотреть, что будет с Дзюбой, когда выйдут на свой уровень Кокорин и Малком

      1
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      Рейтинг: +459

      Spartak Piter 1 час назад

      гол+пас+посрать у него 5+6+бесконечность))

      -1
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      Рейтинг: +1314

      Alekxei Z. 1 час назад

      Это уже похоже на маразм.
      У нас что в лиге один Дзюба ? Дятлы , он очень средний игрок и если он лучший , то значит мы в глубокой Ж...
      Крыховяк гораздо лучше его и нап из Ростова тоже, а Соболев ???
      У вас что дебилов , разнорядка хвалить Дзюбу ?

      -1
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      Рейтинг: +1732

      dyema 1 час назад

      Молодец!!!

      3
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      Рейтинг: +1484

      Фанат Рубина 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все равно полено

      -5
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      Рейтинг: +539

      УхоГорлоНос 1 час назад

      Лучше Чалова

      3
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      Рейтинг: +408

      латунный 1 час назад

      зачем это делать чемпионат мира давно закончился .а что не пишут сколько раз он посрать сходил .сколько воды выпил .бредятина

      0
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      Рейтинг: +33242

      portero 1 час назад

      зачем пиар Дзюбы, там Азмун пас отдал голевой, решил что хватит самому запарывать.

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