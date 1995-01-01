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    РПЛ. Гол 18-летнего Давиташвили принес «Рубину» победу над «Тамбовом»

    Матч 12-го тура чемпионата России «Рубин»«Тамбов» закончился со счетом 2:1.

    В составе хозяев отличились полузащитник Игорь Коновалов и нападающий Зурико Давиташвили. За гостей забил хавбек Георгий Мелкадзе.

    Россия. Премьер-лига. 12-й тур

    Рубин (Казань) – Тамбов – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коновалов, 27; 2:0 – Давиташвили, 32; 2:1 – Мелкадзе, 54.

    «Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберeзкин (Башкиров, 61), Коновалов, Давиташвили (Кварахцелия, 73), Кьяртанссон.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасeв (Кулик, 58), Килин, Чернышов (Аппаев, 46), Обухов, Костюков (Мамтов, 77), Мелкадзе.

    Предупреждения: Плиев, 4; Уремович, 61; Данченко, 68; Кьяртанссон, 77 – Ойеволе, 31.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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