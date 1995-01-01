РПЛ. Гол 18-летнего Давиташвили принес «Рубину» победу над «Тамбовом»

Матч 12-го тура чемпионата России «Рубин» – «Тамбов» закончился со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились полузащитник Игорь Коновалов и нападающий Зурико Давиташвили. За гостей забил хавбек Георгий Мелкадзе.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
Рубин (Казань) – Тамбов – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Коновалов, 27; 2:0 – Давиташвили, 32; 2:1 – Мелкадзе, 54.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберeзкин (Башкиров, 61), Коновалов, Давиташвили (Кварахцелия, 73), Кьяртанссон.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасeв (Кулик, 58), Килин, Чернышов (Аппаев, 46), Обухов, Костюков (Мамтов, 77), Мелкадзе.
Предупреждения: Плиев, 4; Уремович, 61; Данченко, 68; Кьяртанссон, 77 – Ойеволе, 31.