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    Селюк – о российском футболе: «Люди приходят не созидать, а разворовывать бюджетные деньги»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о векторе развития российского футбола после поражений ЦСКА и «Краснодара» в матчах Лиги Европы.

    «Дело в системном подходе к российскому футболу. Это ненормально, когда ведущие команды российского футбола за две игры пропускают по 7 мячей, и забив по одному. У кого-то Гогуа ошибся, у кого-то Мартынович, но дело не в этом. «Хетафе» играло чуть ли не вторым составом. Вандерсона испанцы в свое время отпустили бесплатно, а «Краснодар» купил его за восемь миллионов. В этом и заключается странное развитие нашего футбола.

    Я полностью согласен с Аршавиным. Уровень нашего футбола дошел до такого уровня, что за Кокориным и Мамаевым, которые год не тренировались, питались печенюшками и гуляли по часу в день, стоят очереди из команд. У нас больше играют не на результат, а ради денег. Все думают только о трансферах – от уборщицы до гендиректора. Люди приходят не созидать, а разворовывать бюджетные деньги.

    Мы видим, как «Зальцбург», «Арсенал», «Генк» играют одними молодыми ребятами и всех разносят. Да, опытные игроки должны быть для результата. Клубы от шестого до 16-го места должны развивать молодежь, думать о заработке через продажи футболистов. А мы видим другую картину, где деньги просто раздербанивают», – сказал Селюк.

    • ЦСКА проиграл «Эспаньолу» со счетом 0:2.
    • «Краснодар» уступил «Хетафе» – 1:2.
    • В Примере «Эспаньол» занимает 18-е место, а «Хетафе» – 16-е.

    Наши клубы ужасны в этой ЛЕ. Последний раз такой кошмарный старт был шесть лет назад

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11822

      bset 42 минуты назад

      Чет я не понял. Кто что разворовывает в ЦСКА и Краснодаре, которые являются частными клубами? Как это связано с теми результатами, что мы показали?

      0
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      Рейтинг: +981

      Мы ЦСКА > bset 37 минут назад

      Потому в жопе и живем, что никто ничего не понимает... понималку развивай

      1
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      ...
      Рейтинг: +90

      Ray Coach > bset 5 минут назад

      Так он и сказал что от 6 до 16 места. Тупо дербанят бюджетные деньги.

      0
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      Рейтинг: +1300

      Alekxei Z. 47 минут назад

      У нас 20 лет в любой сфере деятельности, от спорта и экономики только и делают , что пиз..ят народные деньги.
      20 лет все руководящие посты занимают бездари , но зато верные друзья " раба на галерах ", от этого и провал по всем направлениям.

      2
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      Рейтинг: +250

      Swamp_07 47 минут назад

      Футболом в России для начала должна заняться прокуратура!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3986

      ivan-football-fan 55 минут назад

      ...слово футбол можно заменить на слова "правительство, экономика,"....

      4
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      Рейтинг: +981

      Мы ЦСКА 1 час назад

      Все верно!

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