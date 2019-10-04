Селюк – о российском футболе: «Люди приходят не созидать, а разворовывать бюджетные деньги»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о векторе развития российского футбола после поражений ЦСКА и «Краснодара» в матчах Лиги Европы.

«Дело в системном подходе к российскому футболу. Это ненормально, когда ведущие команды российского футбола за две игры пропускают по 7 мячей, и забив по одному. У кого-то Гогуа ошибся, у кого-то Мартынович, но дело не в этом. «Хетафе» играло чуть ли не вторым составом. Вандерсона испанцы в свое время отпустили бесплатно, а «Краснодар» купил его за восемь миллионов. В этом и заключается странное развитие нашего футбола.

Я полностью согласен с Аршавиным. Уровень нашего футбола дошел до такого уровня, что за Кокориным и Мамаевым, которые год не тренировались, питались печенюшками и гуляли по часу в день, стоят очереди из команд. У нас больше играют не на результат, а ради денег. Все думают только о трансферах – от уборщицы до гендиректора. Люди приходят не созидать, а разворовывать бюджетные деньги.

Мы видим, как «Зальцбург», «Арсенал», «Генк» играют одними молодыми ребятами и всех разносят. Да, опытные игроки должны быть для результата. Клубы от шестого до 16-го места должны развивать молодежь, думать о заработке через продажи футболистов. А мы видим другую картину, где деньги просто раздербанивают», – сказал Селюк.

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» со счетом 0:2.

«Краснодар» уступил «Хетафе» – 1:2.

В Примере «Эспаньол» занимает 18-е место, а «Хетафе» – 16-е.

Наши клубы ужасны в этой ЛЕ. Последний раз такой кошмарный старт был шесть лет назад