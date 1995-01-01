Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Вилена, Берг и Шапи – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Хетафе»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Хетафе» на очный матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров, Фьоулусон, Вилена, Ульссон, Намли, Сулейманов, Берг.

    «Хетафе»: Кикицола, Бруно, Кабрера, Ньом, Гарсия, Фаджр, Тимор, Портильо, Кенеди, Анхель, Галлего.

    • Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Хетафе».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:10
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +326

      Из Твери Леха 6 минут назад

      Тут тоже все ясно. ЛЕ не наш турнир))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1403

      РМЗ 14 минут назад

      Быков жарят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +973

      Genz 18 минут назад

      Догоняют ЦСКА по ужасной уже второй игре в ле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33114

      portero 28 минут назад

      пока Краснодар жидко смотрится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +973

      Genz 1 час назад

      Хетафе посильнее. Ничья для Краснодара успех

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Если я правильно понимаю, то Ари, Вандерсон и Игнатьев в основе не выйдут. А что с ними? Кто подскажет?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79360
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru