Вилена, Берг и Шапи – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Хетафе»

Тут тоже все ясно. ЛЕ не наш турнир))
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Хетафе» на очный матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров, Фьоулусон, Вилена, Ульссон, Намли, Сулейманов, Берг.
«Хетафе»: Кикицола, Бруно, Кабрера, Ньом, Гарсия, Фаджр, Тимор, Портильо, Кенеди, Анхель, Галлего.
- Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Хетафе».