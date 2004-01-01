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    Гнабри, Суарес, Хакими и Деннис – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

    УЕФА определил четырех номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    По итогам второго тура группового этапа турнира на приз претендуют нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис, форвард «Барселоны» Луис Суарес, вингер «Баварии» Серж Гнабри и защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими.

    Источник: Твиттер Лиги чемпионов

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +518

      OBOLEV 18 минут назад

      Я бы Деннису отдал. Во первых играл против Реал, Во вторых забил 2 корявых мяча. Чем усадил Куртуа на банку. По моему хорошее достижение)

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      Рейтинг: +6038

      Asbjorn 37 минут назад

      Гнабри выберут, как никак 4 тоттенхему положил

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