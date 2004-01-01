Гнабри, Суарес, Хакими и Деннис – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Я бы Деннису отдал. Во первых играл против Реал, Во вторых забил 2 корявых мяча. Чем усадил Куртуа на банку. По моему хорошее достижение)
УЕФА определил четырех номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
По итогам второго тура группового этапа турнира на приз претендуют нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис, форвард «Барселоны» Луис Суарес, вингер «Баварии» Серж Гнабри и защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими.
- Деннис сделал дубль в матче с «Реалом».
- Суарес забил два гола в ворота «Интера».
- Гнабри оформил покер и сделал ассист в игре с «Тоттенхэмом».
- Хакими дважды отличился в поединке со «Славией».