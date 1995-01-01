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    Семак: «У Смольникова проблема с ребром, Дзюба получил сильный ушиб бедра»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника Игоря Смольникова и нападающего Артема Дзюбы, которые получили травмы во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

    «У Смольникова завтра обследование, проблема с ребром. Надеюсь, ничего не сломал.

    У Дзюбы сильный ушиб бедра. Болезненный, когда забивают бедро сильным ударом, это неприятно. Надеюсь, это не так серьезно, и он сможет сыграть с «Уралом», – сказал Семак.

    • Смольников в текущем сезоне сыграл 11 матчей в составе «Зенита» и сделал два ассиста.
    • Дзюба провел 14 игр, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

    Семак: «Заслужили победу над «Бенфикой»

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1711

      Порванный хрюкан 1 секунду назад

      У Дзюбы нога костяная, как её можно ушибить ?

      0
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      Рейтинг: +3483

      paracetamol 17 минут назад

      Грубая команда Бенфика. Грубая и подлая. А вот судья ничего не замечал - не убили же!

      0
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      Рейтинг: +1316

      starche 57 минут назад

      Печально, парень не успел раскрыться. Здоровья ему! Будем ждать возвращения.

      0
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      Рейтинг: +1692

      neveldomha 1 час назад

      Португашки играли очень грубо. Грязные футболишки. Били сзади из под тишка, как шкодники.

      0
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