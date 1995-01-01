Семак: «У Смольникова проблема с ребром, Дзюба получил сильный ушиб бедра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника Игоря Смольникова и нападающего Артема Дзюбы, которые получили травмы во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

«У Смольникова завтра обследование, проблема с ребром. Надеюсь, ничего не сломал.

У Дзюбы сильный ушиб бедра. Болезненный, когда забивают бедро сильным ударом, это неприятно. Надеюсь, это не так серьезно, и он сможет сыграть с «Уралом», – сказал Семак.

Смольников в текущем сезоне сыграл 11 матчей в составе «Зенита» и сделал два ассиста.

Дзюба провел 14 игр, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Семак: «Заслужили победу над «Бенфикой»