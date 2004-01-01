Семак: «Заслужили победу над «Бенфикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы прессы после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Рады победе, заслужили сегодня. Хорошо играли, создавали моменты. В конце потеряли концентрацию, не очень хорошо сыграли при стандартах. Но, думаю, были ближе сегодня к победе.

Переход на схему 3-5-2? Это связано с выходом второго нападающего у «Бенфики», оба хорошо играют вверху. Было много фланговых передач, нужно было добавить игрока, хорошо играющего вверху.

Шансы на выход в плей-офф? Ничего не изменилось, мы в игре, боремся. Следующие матчи покажут, насколько сможем конкурировать. «Лион» добился гостевой победы, легких матчей не будет. Дальше выйдет тот, кто будет лучше играть и наберет наибольшее количество очков.

Пропущенный гол? Сегодня – посмотрим, но, в принципе, ситуация такая же, как в матче с «Локомотивом». Нужно активнее встречать, блокировать удары, но и назвать неберущимся этот удар тоже нельзя», – сказал Семак.