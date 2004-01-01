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    Семак: «Заслужили победу над «Бенфикой»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы прессы после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «Рады победе, заслужили сегодня. Хорошо играли, создавали моменты. В конце потеряли концентрацию, не очень хорошо сыграли при стандартах. Но, думаю, были ближе сегодня к победе.

    Переход на схему 3-5-2? Это связано с выходом второго нападающего у «Бенфики», оба хорошо играют вверху. Было много фланговых передач, нужно было добавить игрока, хорошо играющего вверху.

    Шансы на выход в плей-офф? Ничего не изменилось, мы в игре, боремся. Следующие матчи покажут, насколько сможем конкурировать. «Лион» добился гостевой победы, легких матчей не будет. Дальше выйдет тот, кто будет лучше играть и наберет наибольшее количество очков.

    Пропущенный гол? Сегодня – посмотрим, но, в принципе, ситуация такая же, как в матче с «Локомотивом». Нужно активнее встречать, блокировать удары, но и назвать неберущимся этот удар тоже нельзя», – сказал Семак.

    • «Зенит» победил «Бенфику» со счетом 3:1.
    • Петербургская команда по итогам двух туров лидирует в группе ЛЧ.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 06:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1692

      neveldomha 1 час назад

      В целом играли максимально сосредоточено. Но как всегда Лунев лажанул. Надо технику подтягивать Бирюкову у вратарей. . Проблема с выходами при навесах, детские ошибки при дальних ударах. Конкретно в пропущенном голе была допущена техническая ошибка. Не правильно сложился. Мяч должен был отбивать в падении левой рукой. Пожалуй в сегодняшнем Зените вратарская позиция самая слабая.

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