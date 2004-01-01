Игрок «Бенфики» Жардел – о поражении от «Зенита»: «Это не столько их заслуга, сколько наши ошибки»

Защитник «Бенфики» Жардел прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:3). Португальцы потерпели второе поражение в соревновании подряд.

«Это не столько их заслуга, сколько наши ошибки. Мы их должны исправить. Мы работаем сосредоточенно, как и всегда. Впереди еще будут матчи», – цитирует футболиста Record.

«Зенит» в РПЛ идет на пятом месте.

6 октября, в воскресенье, действующие чемпионы сыграют с «Уралом».

В следующих двух турах Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лейпцигом».

За две минуты Караваев сделал решающий гол «Зенита». Так и надо пользоваться шансом