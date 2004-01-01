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    Игрок «Бенфики» Жардел – о поражении от «Зенита»: «Это не столько их заслуга, сколько наши ошибки»

    Защитник «Бенфики» Жардел прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:3). Португальцы потерпели второе поражение в соревновании подряд.

    «Это не столько их заслуга, сколько наши ошибки. Мы их должны исправить. Мы работаем сосредоточенно, как и всегда. Впереди еще будут матчи», – цитирует футболиста Record.

    • «Зенит» в РПЛ идет на пятом месте.
    • 6 октября, в воскресенье, действующие чемпионы сыграют с «Уралом».
    • В следующих двух турах Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лейпцигом».

    За две минуты Караваев сделал решающий гол «Зенита». Так и надо пользоваться шансом

    Источник: Record

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    Сегодня, 01:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +497

      Князев 31 минуту назад

      Так это ваши ошибки, не делайте их. А потом не плачте.

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      Рейтинг: +45

      tushkanlz 41 минуту назад

      Ну конечно..У «Бенфики» только одна "ошибка" - ошибка Лунёва!

      0
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      Рейтинг: +3947

      ivan-football-fan 53 минуты назад

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