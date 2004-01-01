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    Уткин – о победе «Зенита» над «Бенфикой»: «Как она соседствует с серым и бездарным матчем с «Локомотивом»? Может, пьют между играми?»

    «Зенит» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов победил дома «Бенфику» (3:1) и вышел на первое место в квартете. Успех россиян прокомментировал видеоблогер Василий Уткин.

    «Вопрос, который задаю просто для приличия: как эта игра соседствует с серой, просто бездарной игрой в Москве с «Локомотивом» (0:1)? Это разные команды? Или их готовят разные тренеры? Может, едят чего в паузе между матчами? Может, пьют?» – написал Уткин в телеграм-канале.

    • «Зенит» в РПЛ идет на пятом месте.
    • 6 октября, в воскресенье, действующие чемпионы сыграют с «Уралом».
    • В следующих двух турах Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лейпцигом».

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +344

      andruhs 15 минут назад

      Жареную утку в собственном соку.
      Обещали рецептом с Москвой поделиться.

      0
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      Рейтинг: +1465

      Борат 38 минут назад

      Сам-то генича в дёсны лобзанул по синьке или по любви?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +497

      Князев 39 минут назад

      Ограниченный в мышлении человек, если его можно так назвать. Сравнил............... Два и три дня на восстановление. Скажи спасибо Кикнадзе за замечательную трансферную кампанию. Мозги включи, если они есть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2958

      Рубинище 47 минут назад

      Кто больше всех ест в паузах и во время -даже сомнения не возникают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3474

      paracetamol 1 час назад

      Вот мы эту Утку г-ном обливаем, а он радуется, что заметили. Реклама ему.

      0
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      Рейтинг: +497

      Князев > paracetamol 37 минут назад

      Ты прав. Он не стоит нашего внимания. Дерьмо тоже пиар.

      0
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      Рейтинг: -557

      DonBaton 1 час назад

      Опа,опять жирный губошлеп вылез. Спрячьте его обратно в нафталин

      2
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      Рейтинг: +100

      MaxKlim 1 час назад

      Ахеревшие футболеры которые не хотят нормально выкладываться в чемпионате России

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      Enter2006 1 час назад

      Уткин походу сам прикладывается к алкашке в последнее время частенько, такие перлы мочит...

      3
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