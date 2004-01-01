Уткин – о победе «Зенита» над «Бенфикой»: «Как она соседствует с серым и бездарным матчем с «Локомотивом»? Может, пьют между играми?»

«Зенит» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов победил дома «Бенфику» (3:1) и вышел на первое место в квартете. Успех россиян прокомментировал видеоблогер Василий Уткин.

«Вопрос, который задаю просто для приличия: как эта игра соседствует с серой, просто бездарной игрой в Москве с «Локомотивом» (0:1)? Это разные команды? Или их готовят разные тренеры? Может, едят чего в паузе между матчами? Может, пьют?» – написал Уткин в телеграм-канале.