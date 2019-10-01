«У Гончаренко есть варианты». Рибалта дал советы «Эспаньолу» перед матчем с ЦСКА

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта решил помочь игрокам барселонского «Эспаньола» советами перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА.

«За исключением Акинфеева, ЦСКА – очень молодая команда. У Гончаренко есть варианты, если он решит, что должен сосредоточиться на Лиге Европы. Это может существенно ограничить возможности «Эспаньола».

Неожиданное поражение от «Лудогорца» со счетом 1:5 связано с ротацией, так как в защите играли 17-летний Карпов и 20-летний Дивеев. 21-летний Чалов демонстрирует впечатляющий футбол, на него выходил «Кристал Пэлас». У них есть Марио Фернандес, который может сделать разницу.

В России Лига Европы очень важна. Если «Эспаньол» не настроится должным образом, у команды будут проблемы», – сказал Рибалта.