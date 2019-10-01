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    «У Гончаренко есть варианты». Рибалта дал советы «Эспаньолу» перед матчем с ЦСКА

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта решил помочь игрокам барселонского «Эспаньола» советами перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА.

    «За исключением Акинфеева, ЦСКА – очень молодая команда. У Гончаренко есть варианты, если он решит, что должен сосредоточиться на Лиге Европы. Это может существенно ограничить возможности «Эспаньола».

    Неожиданное поражение от «Лудогорца» со счетом 1:5 связано с ротацией, так как в защите играли 17-летний Карпов и 20-летний Дивеев. 21-летний Чалов демонстрирует впечатляющий футбол, на него выходил «Кристал Пэлас». У них есть Марио Фернандес, который может сделать разницу.

    В России Лига Европы очень важна. Если «Эспаньол» не настроится должным образом, у команды будут проблемы», – сказал Рибалта.

    • Рибалта родился в Барселоне.
    • В четверг ЦСКА дома сыграет с «Эспаньолом», начало матча – в 19:55.

    Источник: AS

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3419

      paracetamol 53 минуты назад

      У Гончаренко есть варианты, если он решит, что должен сосредоточиться на Лиге Европы...
      ------------------------------
      Может решит, а может 0-5. Вариантов куча!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +807

      acor94 1 час назад

      а где, простите советы?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8112

      cska-62 > acor94 1 час назад

      А это они и есть... :-)))

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