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    Семин: «Атлетико» задавил «Локомотив»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин резюмировал матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Оба гола случились после перерыва.

    «У нас банально не хватило сил. И, конечно, травма Рифата Жемалетдинова заставила нас делать изменения, которые в целом не в нашу пользу были. Но футбол есть футбол.

    Они были сильнее, особенно во втором тайме добавили. Чисто в физическом плане нас задавили. Отсюда и победа. Нам не хватило сил во втором тайме», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • «Локомотив» перед матчем лидировал в группе.
    • Сейчас первое место в квартете занимает «Ювентус».
    • В следующих двух турах россияне и итальянцы сыграют между собой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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      paracetamol 51 минуту назад

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