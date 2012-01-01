Семин: «Атлетико» задавил «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин резюмировал матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Оба гола случились после перерыва.

«У нас банально не хватило сил. И, конечно, травма Рифата Жемалетдинова заставила нас делать изменения, которые в целом не в нашу пользу были. Но футбол есть футбол.

Они были сильнее, особенно во втором тайме добавили. Чисто в физическом плане нас задавили. Отсюда и победа. Нам не хватило сил во втором тайме», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».